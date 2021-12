EEUU/Israel.- Blinken recrimina a Bennett la reanudación del proyecto para construir un nuevo barrio en Jerusalén Este

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha recriminado en una conversación telefónica al primer ministro israelí, Naftali Bennett, que siga adelante con sus planes para construir un polémico barrio en Jerusalén Este a pesar de que el proyecto estaba, en principio, archivado.



Fuentes cercanas al asunto han indicado al diario 'The Times of Israel' que la conversación ha sido "intensa" y que Blinken ha mostrado su oposición al plan para construir unas 9.000 viviendas en Atarot, una cuestión que dificultaría gravemente la propuesta a favor de una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí.



Previamente, una comisión a nivel local había dado la aprobación preliminar al proyecto, que permitía construir un barrio ultraortodoxo en las inmediaciones del aeropuerto de Atarot, algo que hizo saltar las alarmas en Washington.



No obstante, poco después las autoridades israelíes señalaron que el proyecto había sido archivado, según recogían varios medios de comunicación. El Ministerio del Interior, consecuentemente, retiró el plan de su agenda.



El domingo, sin embargo, el proyecto volvía a aparecer en la página web del Ministerio, que confirmó entonces que el plan iba a ser abordado el siguiente lunes. El Departamento de Estado del país norteamericano solicitó en un comunicado a las partes que "se contuvieran a la hora de tomar decisiones que pudieran exacerbar la tensión y obstaculizar una solución de dos Estados, lo que incluye la actividad relacionada con posibles asentamientos".



Las citadas fuentes han insistido en que Bennett habría asegurado a Blinken que, en cualquier caso, el proyecto no saldría adelante, pero el secretario de Estado ha recalcado que cualquier "avance en relación con el plan es inaceptable".



Miembros de la coalición han explicado que la falta de acuerdos entre las partes dentro de la coalición ha llevado a cada partido a tratar de sacar adelante su agenda, lo que dificulta gravemente las posibilidades de Bennett de mantener un orden a nivel político.



El proyecto de Atarot cuenta actualmente con la aprobación inicial de planificación, pero aún necesitará varias autorizaciones posteriores antes de que se pueda empezar a construir. El avance del plan lleva varios años paralizado debido a la presión internacional.