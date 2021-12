EEUU.- Advent y el fondo soberano de Singapur retiran su OPA sobre Sobi por 6.700 millones

03-12-2021 Logo del fondo Advent International. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS ADVENT INTERNATIONAL



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El fondo de inversión Advent International y Aurora Investment, filial del fondo soberano de Singapur (GIC), han decidido retirar su oferta pública de adquisición (OPA) sobre la sueca Sobi por 69.400 millones de coronas (6.737 millones de euros), según han informado este viernes en un comunicado.



El motivo de la retirada de la oferta es que no se han cumplido el requisito de aceptación mínima por parte de los accionistas como para proseguir adelante. Advent y Aurora, a través de Agnafit Bidco, necesitaban que accionistas en poder del 90% de las acciones aceptaran la OPA, pero al cierre de la fecha límite únicamente se había sumado a la operación el 87,3% del capital.



"Dado que la condición del nivel de aceptación no ha sido completada, Agnafit Bidco retira la oferta. Por tanto, las acciones puestas a disposición en la oferta no serán adquiridas por Agnafit Bidco y permanecerán en posesión de los accionistas sin que ellos tengan que realizar ninguna acción", ha subrayado la empresa.



La oferta se anunció el pasado 2 de septiembre y los fondos de inversión extendieron el periodo límite de aceptación hasta en dos ocasiones durante noviembre. Además, eliminaron todas las condiciones para proseguir con la OPA salvo el mínimo de un 90% de aceptación.