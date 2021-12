Ecuador presionará a El Salvador en la mitad de la cancha

Imagen de archivo del técnico argentino Gustavo Alfaro. EFE/ Marcelo Hernández POOL

Guayaquil (Ecuador), 2 nov (EFE).- El técnico argentino Gustavo Alfaro, aseguró este jueves que Ecuador presionará en la mitad de la cancha a El Salvador en el amistoso del próximo sábado para evitarse complicaciones, en la ciudad estadounidense de Houston.

"El Salvador hace presión arriba, con un juego corto, y si uno no controla la pelota en la mitad de la cancha y lo deja asociar su juego con su buena técnica individual, generarán problemas,por lo que deberemos sacarles la pelota, caso contrario, se sentirá cómodo", señaló Alfaro en una rueda de prensa virtual.

Y añadió que, "la clave será trabajar en la mitad de la cancha, ahí donde ellos también lo intentarán hacer, porque los dos somos, un equipo cuando tenemos la pelota, y otro cuando no la tenemos".

Alfaro también resaltó la inclusión de figuras locales jóvenes para el partido del sábado, tal como lo viene haciendo en plena eliminatoria sudamericana, pues en esta ocasión, la oportunidad será para Diego Almeida, un defensa central, de 17 años, del FC Barcelona.

"Creo más en la inteligencia que en la experiencia, creo que la experiencia es importante, pero la inteligencia es mucho más importante" y, prosiguió: "cuando vi a Almeida me gustaron sus condiciones técnicas, su capacidad para trabajar bien el primer pase, su tendencia para esconder la pelota hasta iniciar la jugada, que la hace muy bien".

El seleccionador aseveró que su nuevo juvenil convocado "viniendo de una escuela muy buena como es la del Barcelona, le dará un bagaje muy importante porque se está formando con una cultura muy europea, muy profesional, sin que eso le haga perder la idiosincrasia propia que tiene el jugador ecuatoriano".

Por lo que reconoció que su afán será "mezclar la disciplina del jugador que se forma en Europa con el talento del sudamericano, que es el talento del jugador ecuatoriano y eso es a lo que nosotros apuntamos en estos tiempos".

Alfaro indicó que este tipo de partidos le sirven a su selección para mantener latente la expectativa mundialista, pues el equipo ocupa el tercer puesto de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, con 23 puntos, a falta de cuatro fechas.

Tras el amistoso del sábado, Ecuador reaparecerá ante Brasil el próximo 27 de enero en la capital ecuatoriana, y cuatro días después visitará a Perú, en Lima, mientras que en la penúltima fecha, el 24 de marzo, irá contra Paraguay, en Asunción, y el 29 del mismo mes cerrará de local contra Argentina.