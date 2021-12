Economía.- El Corte Inglés y la Cámara de Comercio de Bogotá lanzan la segunda edición de Bogotá Marcando Estilo

01-01-1970 El Corte Inglés y la Cámara de Comercio de Bogotá lanzan la segunda edición de Bogotá Marcando Estilo EUROPA SUDAMÉRICA ESPAÑA COLOMBIA ECONOMIA DESDE ESPAÑA EL CORTE INGLÉS



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Corte Inglés y la Cámara de Comercio de Bogotá han puesto en marcha la segunda edición de Bogotá Marcando Estilo con un programa que pone en valor la gastronomía de Colombia, su moda y el turismo.



El proyecto incluye un concurso gastronómico dirigido a restaurantes Bogotá-Región, la incorporación de una selección de platos colombianos en las cafeterías de El Corte Inglés, un 'pop-up' de diseñadores de complementos de moda y un catálogo específico de viajes.



El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, ha señalado durante la presentación de la iniciativa que con este tipo de proyectos su organización busca "generar negocios entre empresas, aumentar sus ventas y diversificar sus canales de comercialización en estos sectores tan afectados como resultado de la pandemia y que tienen el reto de recuperar miles de empleos e ingresos para las familias".



Por su parte, el director de compras de alimentación no 'retail' de El Corte Inglés, Javier Cerro, ha destacado la "profesionalidad y capacitación de organismos como la Cámara de Comercio de Bogotá", la cual "ha sido determinante para poder llevar a cabo con éxito este proyecto".



"Su labor catalizadora nos ha permitido conocer proveedores y productos a los que de otra manera nos hubiera sido imposible acceder, y esto nos ha permitido abordar la internacionalización desde diversos ángulos", ha apostillado Cerro, quien ha remarcado que si con la primera edición de esta iniciativa en España se llegó a casi dos millones de clientes en la hostelería de El Corte Inglés, en la segunda edición de Bogotá Marcando Estilo "espera superar esa cifra".



Cerro ha explicado que el proyecto comprenderá una serie de acciones de refuerzo que aportarán un mayor alcance, al contar con un mayor número de 'pop ups' y de proveedores participantes. Asimismo, el director de El Corte Inglés ha añadido que en Colombia las acciones de prospección de proveedores no solo se circunscriben en esta segunda edición al área gastronómica como en la pasada edición, sino que habrá una selección de proveedores dentro del ámbito de moda realizada por compradores de El Corte Inglés que se desplazarán a Colombia para seleccionar los mejores diseños y los complementos de moda que se pondrán a la venta en las tiendas pop up.



Con el lanzamiento llevado a cabo este miércoles en Madrid se abre el plazo de inscripción para el II Concurso Gastronómico con el cual se premiará al mejor chef de Bogotá-Región que reúna las condiciones de sostenibilidad e integración con el comercio local.



El chef ganador de este concurso viajará a España para participar en la Semana Gastronómica en Madrid que se llevará a cabo en el Restaurante Las Nubes de Castellana de El Corte Inglés. Además, el ganador desarrollará un menú compuesto por desayuno, almuerzo y merienda, que se podrá degustar en más de 89 restaurantes y cafeterías de El Corte Inglés, durante un periodo determinado de tiempo.



En materia de moda, la selección de los diseñadores de complementos colombianos se realizará entre febrero y abril. Podrán participar empresas de los sectores de prendas de vestir; cuero, calzado y marroquinería; joyería y bisutería. Las firmas seleccionadas exhibirán y comercializarán sus accesorios de moda para verano en las 'pop up' que se pondrán en marcha durante dos meses, en cinco tiendas físicas y la tienda 'online' de El Corte Inglés.



El turismo es otra de las piezas claves de esta segunda edición de Bogotá Marcando Estilo. A través de un catálogo específico que elaborará Viajes El Corte Inglés, se promocionarán varios destinos turísticos de Bogotá y algunos de Colombia con el apoyo del Fondo Nacional del Turismo de Colombia (Fontur) y Viajes El Corte Inglés.