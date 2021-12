Dimite el ministro del Interior de Portugal por un escándalo

El ministro del Interior portugués, Eduardo Cabrita, dimitió el viernes por el escándalo provocado por la gestión de un accidente en el que estaba implicado su chófer y en el que murió una persona.

"No puedo permitir que este caso se utilice políticamente para penalizar la acción del Gobierno (...) por lo que he pedido que se me releve de mis funciones", dijo Cabrita en una rueda de prensa.

"He aceptado esta petición de dimisión", reaccionó inmediatamente el Primer Ministro Antonio Costa en otra rueda de prensa.

La dimisión se produce a menos de dos meses de las elecciones legislativas anticipadas, convocadas después de que fuera rechazado el proyecto de presupuestos para 2022 del gobierno socialista en minoría de Costa.

El pasado mes de junio, el coche ministerial en el que viajaba Cabrita "a unos 163 km/h", según los medios locales, colisionó mortalmente con un trabajador de carretera en una autopista en la región de Évora (sur).

El viernes, el chófer del ministro fue acusado de negligencia por la fiscalía portuguesa.

Desde el accidente, la gestión del caso ha sido muy criticada y el ministro fue acusado de eludir sus responsabilidades y de insensibilidad hacia la familia de la víctima.

