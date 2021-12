Didi inicia plan para retirar acciones de EEUU, OPI en Hong Kong

(Bloomberg) -- Didi Global Inc. comenzó los preparativos para retirarse de las bolsas de valores estadounidenses, un sorprendente giro tras las demandas de los reguladores chinos que se habían opuesto a su cotización en Estados Unidos.

El directorio del gigante del transporte privado autorizó a la empresa a solicitar el retiro de sus acciones depositarias estadounidenses (ADS) de la Bolsa de Valores de Nueva York, informó el jueves la empresa en un comunicado. Didi buscará cotizar en Hong Kong y garantizará que las acciones estadounidenses sean convertibles en acciones negociables libremente en otra bolsa de valores reconocida internacionalmente.

Didi pretende solicitar la cotización en Hong Kong alrededor de marzo, dijeron personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas porque los planes no se han hecho públicos. Según el proceso normal en Hong Kong, podría aspirar a cotizar durante el verano si todo va bien.

Sigue habiendo una gran incertidumbre sobre los posibles términos del retiro de la bolsa. Tras el anuncio, las acciones de Didi subieron más de un 16%, a poco más de US$9, en las operaciones previas al mercado del viernes, todavía muy por debajo de su nivel de debut de US$14, antes de borrar la mayor parte de las ganancias.

Esta medida sin precedentes subraya el grado de preocupación de Pekín por la posible filtración de datos confidenciales a su rival geopolítico, así como hasta donde llegará el Gobierno para castigar a Didi por contravenir sus deseos. Los reguladores chinos habían pedido a los principales ejecutivos de Didi que diseñaran un plan para dejar de cotizar en las bolsas de EE.UU. debido a la preocupación por la filtración de datos sensibles, según informó Bloomberg la semana pasada.

SoftBank Group Corp., el mayor accionista minoritario de la empresa, cayó hasta un 3,1% en Tokio el viernes antes de reducir las pérdidas. Las acciones tecnológicas chinas tocaron brevemente mínimos históricos en Hong Kong, ampliando una caída que ha eliminado cerca de US$1,5 billones del valor de mercado combinado del índice tecnológico Hang Seng desde su máximo de febrero.

Lo que dice Bloomberg Intelligence:

Los planes de Didi de vender acciones en Hong Kong y de dejar de cotizar en EE.UU. reducen el riesgo de un retiro forzosa de la bolsa por parte de los reguladores tanto en China como en EE.UU., y pueden indicar que la represión de las autoridades chinas ha llegado a su punto máximo. La declaración de la empresa refuerza nuestra opinión de que la salida a bolsa en Hong Kong se producirá antes de la exclusión de la cotización en EE.UU., con una conversión fluida de los ADS en acciones cotizadas en Hong Kong.

-- Matthew Kanterman y Tiffany Tam, analistas

A pesar del repunte, Didi sigue perdiendo más de un 40% desde su salida a bolsa, un duro recordatorio para los inversionistas de los riesgos de apostar por las acciones chinas durante una administración de Xi Jinping cada vez más dura. La forma en que Pekín ha perseguido no solo a Didi, sino a una serie de empresas de internet, deja claro que el Gobierno dará prioridad a los intereses nacionales a expensas de los inversionistas globales.

Varios de los patrocinadores más influyentes y más antiguos de Didi dijeron que no fueron consultados sobre el plan y se enteraron de la decisión del retiro de las acciones a través de un blog oficial de Didi el viernes, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Esto es inusual en el mundo corporativo chino, donde las partes interesadas suelen ser consultadas sistemáticamente. La empresa emitió su declaración después de reunirse con los reguladores y después de que Bloomberg News informara de la inminente medida la semana pasada, señaló una de las personas, que pidió no ser identificada al hablar de un asunto sensible. El directorio de Didi se reunió el jueves y tomó la decisión en ese momento, según otra persona. Representantes de la empresa no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre el calendario de cotización en Hong Kong o las reuniones.

La firma con sede en Pekín provocó la ira de las autoridades cuando procedió con su oferta de acciones en Nueva York este verano, a pesar de las solicitudes de que garantizara la seguridad de sus datos antes de la salida a bolsa. Los reguladores sometieron a la empresa a una revisión de ciberseguridad días después de su debut, retiraron sus servicios de las tiendas de aplicaciones nacionales y, desde entonces, han pedido a Didi que trabaje en planes para retirarse de la Bolsa de Nueva York.

Los ejecutivos de Didi habían considerado propuestas que incluían una privatización directa o una flotación de acciones en Hong Kong seguida del retiro de las acciones de EE.UU., dijeron a Bloomberg personas con conocimiento del asunto. Si la privatización se lleva a cabo, la propuesta probablemente será de al menos el precio de la OPI de US$14, ya que una oferta más baja tan poco tiempo después de la oferta pública inicial de junio podría provocar demandas o resistencia de los accionistas, dijeron las personas. Si se realiza una cotización secundaria en Hong Kong, el precio de la OPI probablemente sería un descuento sobre el precio de la acción en EE.UU.

La decisión de Didi se produce tras la creciente presión de Washington y Pekín sobre el universo de empresas chinas que cotizan en EE.UU., desde sus mayores gigantes tecnológicos hasta los incondicionales de la vieja economía como PetroChina Co. El Gobierno estadounidense está avanzando en sus esfuerzos por expulsar a las empresas chinas de las bolsas estadounidenses por no cumplir con los requisitos de divulgación de Washington. Al mismo tiempo, se dice que Pekín está elaborando una normativa para prohibir de forma efectiva que las empresas salgan a bolsa en los mercados de valores extranjeros a través de entidades de interés variable, según personas familiarizadas con el asunto, cerrando así una laguna jurídica utilizada durante mucho tiempo por la industria tecnológica del país para obtener capital de inversionistas extranjeros.

La Comisión de Bolsa y Valores anunció el jueves su plan definitivo para poner en marcha una nueva ley que obliga a las empresas extranjeras a abrir sus libros al escrutinio estadounidense o se arriesgan a ser expulsadas de la Bolsa de Valores de Nueva York y del Nasdaq en un plazo de tres años. China y Hong Kong son las únicas dos jurisdicciones que se niegan a permitir las inspecciones a pesar de que Washington las exige desde 2002.

