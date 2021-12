Croacia supera a Serbia y jugará la final en busca de su tercera Copa Davis

La pareja croata formada por Nikola Mektic (i) y Mate Pavic (d) celebran su triunfo frente a los serbios Novak Djokovic y Filip Krajinovic en su partido de semifinales de Copa Davis, este viernes en el Madrid Arena. EFE/ Emilio Naranjo

Madrid, 3 dic (EFE).- Croacia volverá el próximo domingo a disputar una final de la Copa Davis, tres años después de su último título, tras apuntarse por 2-1 su semifinal ante la Serbia de Novak Djokovic, quien no consiguió replicar en el decisivo choque de dobles su superioridad en el partido individual.

Mate Pavic y Nikola Metkic, la mejor pareja de dobles del mundo, derrotó en el punto definitivo a Djokovic y Filip Krajinovic por 7-5 y 6-1.

Los automatismos de los croatas se impusieron con facilidad a la forzada compenetración de los serbios, tercera dupla con la que probaba en estas finales de 2021 el capitán Viktor Troicki. Dejó por primera vez fuera a Nikola Cacic y el cambio no dio el fruto que esperaba.

Los serbios se marcharán de Madrid sin opciones de luchar por su segunda ensaladera, tras la ganada en 2010, mientras que Croacia optará a la tercera, que acompañaría en sus vitrinas a las de 2005 y 2018. En 2019 quedó fuera en la fase de grupos.

Borna Gojo, jugador 279 del mundo, abrió la eliminatoria con un triunfo de oro sobre Dusan Lajovic (33) por 4-6, 6-3 y 6-2.

Fue un partido de escasa calidad, con numerosos errores por parte de ambos, aunque Gojo se fue creciendo ante el juego a rachas de su rival, con el que nunca había jugado antes.

Novak Djokovic, líder de la clasificación ATP, no pasó ni un sobresalto en su partido contra Marin Cilic (30), al que había ganado ya en 17 ocasiones y hoy sumó un triunfo mas por 6-4 y 6-2.

Nada más acabar este choque, Troicki anunció el cambio en la formación de dobles anunciada en principio, con la entrada de Krajinovic por Cacic.

Pero Mate Pavic y Nikola Mektic no ofrecieron a los serbios ningún resquicio. Aunque en el primer set tuvieron que insistir hasta arrebatar el servicio a Krajinovic, en la segunda ofrecieron una exhibición. Pavic, al saque y en la red, y Metkic, con su despliegue por toda la pista, no cedieron ni un punto de 'break' hasta el 5-1, que enseguida anularon.

Es la primera vez que Croacia gana a Serbia en la Davis, en tres enfrentamientos.

Para Croacia será la cuarta final. En las anteriores obtuvo dos victorias, en 2005 contra Eslovaquia y en 2018 frente a Francia, y una derrota, en 2016 ante Argentina.

La otra semifinal enfrentará el sábado a Rusia y Alemania.

El equipo defensor , España, fue eliminado en la fase de grupos.