Coronavirus.- México estudia un posible caso de la variante ómicron en un hombre llegado de Sudáfrica

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades mexicanas están estudiando un posible caso de la variante ómicron de coronavirus en un hombre llegado de Sudáfrica que ha sido hospitalizado en Ciudad de México, según ha confirmado este viernes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa diaria, conocida como 'La Mañanera', que tiene lugar en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.



"Al parecer hay un ciudadano mexicano que estuvo en Sudáfrica y está internado en un hospital particular con síntomas de COVID-19", ha explicado López Obrador.



El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) ya informó este martes de la posible presencia de la variante ómicron de coronavirus, pero todavía está por confirmar. Según ha informado el presidente mexicano, el paciente sospechoso "no está grave" y tiene "buen estado de salud".



"Se tenía esa preocupación. Es muy probable que se presente esta nueva variante en el país", según ha recogido el periódico 'Milenio'. Sin embargo, López Obrador declaró el lunes que no existe "riesgo" y que "no debemos espantarnos" ante su posible expansión.



México anunció este martes que inoculará una tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus a mayores y profesores en medio de una campaña de vacunación en adolescentes y niños para prevenir el contagio comunitario de la variante ómicron.



Las autoridades sanitarias de México han registrado más de 3,8 millones de casos de COVID-19, entre ellos casi 294.000 víctimas mortales.