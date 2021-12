Coronavirus.- El estado de Nueva York detecta cinco nuevos contagios por la variante ómicron

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades del estado de Nueva York, en el noreste de Estados Unidos, ha confirmado cinco nuevos contagios por la variante ómicron del coronavirus apenas un día después de que se notificara que la nueva cepa había ingresado en el país.



"El estado de Nueva York ha confirmado cinco nuevos casos de la variante ómicron. Déjenme ser clara: esto no es motivo de alarma. Sabíamos que esta variante vendría y tenemos las herramientas para detener la propagación", ha defendido la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en sus redes sociales.



De esta forma, Estados Unidos suma cinco nuevos casos positivos apenas un día después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciasen este miércoles haber detectado el primer contagio por la nueva cepa correspondiente a una persona que llegó al país procedente de Sudáfrica.



Previamente, a comienzos de esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya reconoció que sería "casi imposible" detener el avance de la variante y, por tanto, su ingreso en el país.



En aquel momento Biden, al igual que ahora Hochul, abogó por mantener la calma y pidió a los ciudadanos no caer en el "pánico" y la "confusión". "Esta variante es motivo de preocupación, no de pánico. Tenemos la mejor vacuna del mundo, las mejores medicinas, los mejores científicos y cada día aprendemos más y lucharemos contra esta variante con ciencia y conocimientos", apuntó.



Así pues, para la gobernadora de Nueva York "lo mejor" que pueden hacer los ciudadanos para protegerse ante ómicron o "cualquier otra variante" es vacunarse, inocularse dosis de refuerzo, hacerse pruebas y usar la mascarilla.



Este domingo Hochul ya dio un paso al frente en su lucha por intentar frenar el avance de la nueva cepa y declaró el estado de emergencia como medida excepcional ante la presencia de ómicron.