Colombia.- El Rey Felipe VI y el presidente de Colombia Iván Duque clausuran el World Law Congress, en el que participó UNIR

03-12-2021 Sesión de clausura del WLC POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA UNIR



LOGROÑO, 3 (EUROPA PRESS)



Su Majestad el Rey Felipe VI de España intervino este viernes en la clausura del World Law Congress celebrado en Barranquilla (Colombia), en el que participaron también el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, y el presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Rafael Puyol, entre otras personalidades internacionales.



La última jornada de esta cita, que tuvo lugar los días 2 y 3 de diciembre, giró en torno al premio World Peace & Liberty Award otorgado por la World Jurist Association a la democracia colombiana coincidiendo con el 30 aniversario de su Constitución.



El Rey Felipe VI, quien recibió ese galardón en 2019, destacó que la democracia colombiana "se ha mantenido con firmeza pese a los muchos riesgos a los que ha tenido que enfrentarse".



"Este premio es una muestra de apoyo a la norma fundamental de este querido país. La Constitución de Colombia regula un sistema político basado en la concordia, la igualdad, el reconocimiento del pluralismo político y el respeto al imperio de la ley", afirmó.



LLAMAMIENTO A LA COOPERACIÓN



El Rey Felipe VI felicitó a la democracia colombiana por "esta distinción con toda justicia", un premio que se otorga a "personas o entidades destacados por su compromiso con los valores democráticos y el Estado de derecho".



"No hay libertad sin leyes, sin leyes no puede haber democracia, por eso ley, libertad y democracia se encuentran unidos en el mejor pensamiento que ha producido la cultura universal", consideró. Y añadió: "Un progreso social, económico, equilibrado, pacífico y duradero solo puede alcanzarse con el respeto al Estado de derecho".



El monarca español destacó que el congreso, que ha abordado la digitalización de la Educación y la Justicia, ha sido "fructífero en los debates y crucial en los temas tratados y sus importantes conclusiones".



Y finalizó su intervención con un llamamiento a "redoblar esfuerzos, reforzar la cooperación y ejercitar la solidaridad internacional". "No hemos de dar nada por sentado, lo que tenemos ha de ser protegido y defendido cada día por todos", afirmó.



UN PREMIO COLECTIVO



El presidente de Colombia, Iván Duque, recogió el premio a la democracia colombiana y lo celebró como "un reconocimiento a un pueblo, un triunfo colectivo". "Los triunfos colectivos valen más que cualquier aplauso individual", dijo.



Duque señaló asimismo que "la democracia se libra todos los días" y recordó algunos de los obstáculos a los que se ha enfrentado Colombia, como "el narcotráfico y el terrorismo".



Por su parte, el presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Rafael Puyol, destacó la "clausura solemne del congreso, con la presencia del presidente de la República de Colombia, Iván Duque, de su majestad el Rey Felipe VI y de una numerosísima representación de todos los países que han asistido".



"La ceremonia ha sido muy emotiva por cuanto se reconoce a la democracia colombiana como representante de los derechos fundamentales que en estos momentos deben presidir la definición y las actividades de cualquier país", indicó.



En la clausura también participó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien señaló que se trata de "un premio justo" y "un merecido reconocimiento".



WORLD PEACE & LIBERTY AWARD



El premio World Peace & Liberty Award se conoce también como "el Nobel del Derecho" y esta es la primera ocasión en la que se entrega a una sociedad en su conjunto y no a una personalidad.



Los galardonados en otras ediciones con este reconocimiento han sido el ex primer ministro de Reino Unido Winston Churchill; el jurista francés René Cassin; el expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela; el Rey de España Felipe VI y la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg.



EL WORLD LAW CONGRESS



La de hoy fue la segunda y última jornada de esta edición del World Law Congress, una cita internacional organizada por la World Jurist Association en Barranquilla (Colombia), con la colaboración de UNIR, para debatir sobre los desafíos y oportunidades de la digitalización de la Educación y la Justicia.



La World Jurist Association es una organización no gubernamental con estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas y este congreso forma parte del programa que preparó coincidiendo con su XXVII Congreso Bienal.



La cita reúne a jefes de Estado, presidentes y jueces de altos tribunales y de cortes internacionales; fiscales generales y representantes de organismos internacionales, entre otras figuras relevantes de la judicatura. UNIR ha sido invitada a participar en diversas mesas de trabajo y paneles del Congreso Bienal, que se celebra en diversas ciudades del mundo desde 1963.



El presidente de UNIR, Rafael Puyol, ha señalado en este foro que "las universidades están en un momento decisivo de cambio" y que es imprescindible "la digitalización de todas las actividades universitarias (docencia, investigación y gestión)". Por su parte, el director ejecutivo de Relaciones Internacionales de Proeduca, Manuel Herrera, consideró que "las universidades en el siglo XXI tienen que actuar en red, aquellas que estén aisladas no podrán seguir avanzando".



SOBRE UNIR



UNIR es una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad. Imparte 25 grados oficiales, más de 100 postgrados y 3 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 50.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 100 países, especialmente en España y Latinoamérica.



Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso.