Chile.- La Cámara de Diputados rechaza el cuarto retiro anticipado de los fondos de pensiones

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Diputados de Chile ha rechazado este viernes el cuarto retiro anticipado de los fondos de pensiones, después de que ya lo hiciera el Senado y de que el oficialismo pidiera la urgencia de su discusión en el pleno.



Con 89 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones, ha quedado descartada la iniciativa, que debía recabar 93 apoyos en el pleno. No obstante, la votación no ha estado exenta de polémica, ya que desde la oposición han acusado al Gobierno de "indolente" al haber marcado el proyecto con máxima prioridad, por lo que se ha votado en un momento en el que estaban ausentes diversos parlamentarios.



La postura oficialista se había mostrado en contra de un cuarto retiro en reiteradas ocasiones. La trayectoria del proyecto ha sido larga, ya que en septiembre fue aprobado por esta misma cámara, aunque rechazado posteriormente en la cámara alta, por lo que se envió a una comisión mixta para tratar de resolver las discrepancias entre ambas.



En este contexto, no estaba previsto que se sometiera a votación este viernes, cuando la presencia de diputados en la Cámara de Diputados no era completa. "Aquí ha habido una maniobra de muchas fuerzas políticas, para las cuales el cuarto retiro ha sido siempre un cacho", ha denunciado la diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista (PH), informa Radio Bío Bío.



El proyecto contempla el retiro anticipado del 10 por ciento de los fondos provisionales del sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema de pensiones privado del país, por parte de los ciudadanos, una medida puesta en marcha en el marco de la crisis causada por la pandemia.