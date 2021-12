Chicago Bulls se impone por 115-119 frente a New York Knicks

Chicago Bulls venció como visitante a New York Knicks por 115-119 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks sufrieron una derrota fuera de casa contra Brooklyn Nets por 112-110 y tras este resultado sumaron una racha de cuatro derrotas en sus cinco últimos encuentros. Por su parte, los de Chicago Bulls ganaron en casa a Charlotte Hornets por 133-119 y tras el partido acumulan una racha de cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. Chicago Bulls, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 15 partidos ganados de 23 jugados, mientras que New York Knicks, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los Play-off con 11 victorias en 22 partidos disputados.

El primer cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 15-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y concluyó con un resultado de 19-37. Después, en el segundo cuarto los jugadores del equipo visitante mantuvieron su diferencia en el marcador y acabó con un resultado parcial de 32-32. Tras esto, los rivales acumularon un total de 51-69 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto el equipo local recortó distancias en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 14-2 hasta finalizar con un resultado parcial de 32-20 y un 83-89 total. Por último, el último cuarto nuevamente tuvo varios cambios de líder en el luminoso y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 32-30. Tras todo esto, el duelo terminó con un resultado de 115-119 a favor del equipo visitante.

En el transcurso del encuentro destacaron las intervenciones de Demar Derozan y Zach Lavine, que consiguieron 34 puntos, tres asistencias y seis rebotes y 27 puntos, cinco asistencias y siete rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Julius Randle y Alec Burks, con 30 puntos, seis asistencias y 12 rebotes y 16 puntos, tres asistencias y siete rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, New York Knicks se verá las caras con Denver Nuggets en el Madison Square Garden. Por su parte, el próximo partido de Chicago Bulls será contra Brooklyn Nets en el Barclays Center.