Catar sella la clasificación, Emiratos se acerca y Túnez se complica la vida

EFE/EPA/Noushad Thekkayil

Redacción deportes, 3 dic (EFE).- La anfitriona Catar selló este viernes su pase a la segunda fase de la Copa Árabe de Fútbol, que se juega como banco de pruebas para el Mundial de 2020, y Emiratos Árabes Unidos dio un paso de gigante en la misma dirección gracias a sendas victorias agónicas en el tiempo añadido frente a Omán y Mauritania, esta última ya eliminada

Por su parte, Siria dio la sorpresa al batir a Túnez, una de las selecciones favoritas, y Baréin e Irak empataron sin goles, lo que deja a ambas escuadras con opciones de clasificarse en la última jornada del grupo A, en la que los anfitriones no se jugarán nada frente a los iraquíes y bahreiníes y omaníes disputarán un duelo a muerte.

En el estadio de la Ciudad de la Educación el héroe inesperado de Catar fue el defensa Fahmi Dirban (Al Nasr al Salaleh, Omán), que en un despeje desafortunado introdujo el balón en su portería cuando corría el minuto 97 y el encuentro estaba a punto de expirar.

Un tanto con suspense que desató la alegría entre la afición local después de que la tecnología de meta confirmara que el esférico había superado de forma completa la línea.

Los del español Félix Sánchez, técnico formado en la cantera del Barcelona, sufrieron durante todo el partido pese a adelantarse en el marcador gracias a un penalti transformado por del delantero de Al Saad catarí Akram Afif, el hombre más destacado del encuentro.

Sin embargo, los anfitriones no supieron cerrar el duelo y vieron como en el minuto 74 Kalid al Hajri (Al Dhofra, Emiratos) aprovechaba un saque de esquina para igualar la contienda y mantener intactas sus aspiraciones.

EMIRATOS, TAMBIÉN EN EL TIEMPO AÑADIDO

El tiempo añadido también salvó a Emiratos Árabes Unidos y le dejó en inmejorable posición pasar a la siguiente fase en un final de infarto que pobló de emociones Ras Abou Aboud Stadium.

En el minuto 93 Jalil al Hammadi, delantero de Al Wahda (Emiratos), aprovechó una asistencia para abrir el marcador y resarcirse del gol anulado mediada la segunda parte por fuera de juego a instancias del VAR, que en esta Copa Árabe ha introducido una serie de mejoras para medir mejor las posiciones, poder decidir de forma más rápida y evitar parones y polémicas.

Mauritania, que cayó goleada por 5-1 en el primer partido frente a Túnez, es el primer equipo eliminado de este torneo menor inaugurado en 1963 y que este año organiza por primera vez la FIFA como test para el que será el primer Mundial de invierno de la historia.

SIRIA SORPRENDE A TÚNEZ

En el estadio Al Bayt la sorpresa comenzó a gestarse muy pronto, en el minuto 4 de juego, al acertar en el remate Oliver Kass Kowo, ariete que se desempeña en el Järfälla de la liga sueca.

La tragedia tunecina se confirmó al filo del descanso con la expulsión del centrocampista del Esperence de Túnez Ali ben Romdhane, castigado por un codazo que detectó el VAR.

Las Águilas de Cartago, que salieron demasiado relajadas al inicio del partido, y algo noqueadas en la segunda parte, sufrieron el segundo zarpazo a los dos minutos del segundo tiempo, al aprovechar Mohamad Anz, delantero del Al Riffa bahreiní, una incursión en el área.

Con uno menos, los tunecinos trataron de reponerse y recortar distancias, en un ejercicio inoperante que les deja con tres puntos y la necesidad de jugarse la clasificación en la última jornada frente a Emiratos Árabes Unidos, al que le vale el empate, y esperar que Siria no gane a una eliminada Mauritania.