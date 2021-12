Casos diarios de covid en Sudáfrica se cuadriplican por ómicron

(Bloomberg) -- El número diario de casos confirmados de covid-19 en Sudáfrica casi se cuadruplicó desde el martes, a medida que la variante ómicron se propaga por todo el país.

El país africano registró 16.055 infecciones en las últimas 24 horas, en tanto que la tasa de positividad se aceleró a 24,3% desde un 16,5% el martes, según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles.

Mientras tanto, un estudio sudafricano de infecciones encontró que el riesgo de reinfección por ómicron es tres veces mayor que para cualquier otra variante anterior.

Nota Original:

South Africa Covid-19 Daily Cases Almost Quadruple in Four Days

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.