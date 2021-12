Camboya.- Naciones Unidas denuncia la muerte de un activista político opositor en Camboya

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH ha denunciado la muerte del activista camboyano Sin Jon, afiliado al Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP), opositor al gobierno del primer ministro de Camboya, Hun Sen, cerca de su casa el 21 de diciembre.



El activista político había denunciado en mayo un ataque de varios asaltantes no identificados que le dejaron heridas. También había recibido llamadas de amenaza de forma anónima, según ha dicho el portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville, en un comunicado.



"Llamamos a una investigación independiente y parcial de este crimen debido a la inconsistencia que existe entre la versión oficial del suceso ofrecida por las autoridades y la información recibida en nuestra oficina", ha dicho.



El Alto Comisionado también ha resaltado que se encuentran "perturbados" por la devolución de Tailandia a Camboya de cuatro activistas políticos del CNRP y el arresto de un quinto camboyano, activista de Derechos Humanos. Tres de las devoluciones se han llevado a cabo por la acusación del mismo delito.



Asimismo, otro defensor de Derechos Humanos, crítico con las autoridades camboyanas, fue arrestado el miércoles, aunque ha sido liberado este viernes bajo fianza tras estar detenido durante dos noches. El Alto Comisionado ha avisado a las autoridades de que "respeten el principio de no devolución" y ha advertido de que "se retiren los cargos por motivos políticos contra activistas".



La situación política en Camboya atraviesa un mal momento para los defensores de los Derechos Humanos, ya que en los últimos años se ha llevado a cabo una persecución contra opositores políticos, miembros de la sociedad civil y medios de comunicación. Decenas de ex miembros de la oposición permanecen encarcelados.



El primer ministro de Camboya ha asegurado este jueves que apoyará a su hijo mayor, Hun Manet, para sucederle en el cargo. El mandatario camboyano ostentó el cargo de presidente del Consejo de Ministros de la República Popular de Kampuchea hasta 1992. Un año después, una vez conformada la actual Camboya, tomó el poder en 1998.



Aunque en 2013 estuvo cerca de perder en las elecciones generales ante el CNRP, se ha ido afianzando con el paso de los años y actualment no cuenta con una oposición fuerte.