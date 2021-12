Brasil y Cuba, con tres oros cada uno, mantienen una cerrada lucha en el atletismo panamericano

Keily Pérez (i) y Greisys Robles (c), de Cuba, y Ketiley Batista, de Brasil, fueron registradas este jueves al definir las medallas de la final de los 100 m vallas del atletismo de los Juegos Panamericanos Junior, en el estadio Pascual Guerrero, en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr

Cali (Colombia), 2 dic (EFE).- Brasil y Cuba se convirtieron este jueves en los grandes dominadores del atletismo en la tercera jornada de este deporte en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, al mantener una cerrada lucha con tres oros cada uno.

Aún con finales por disputar, brasileños y cubanos siguen mano a mano en el atletismo.

A primera hora, el brasileño Alencar Chagas se llevó el oro en el lanzamiento de martillo con 69.78 metros de distancia y lo secundaron en la plata el cubano Ronald Mencía con 67.23 metros y el mexicano Aldo Zavala con un lanzamiento de 63.95 metros.

En el salto con pértiga femenino la brasileña Isabel Demarco se llevó el oro frente a la chilena Javiera Contreras (plata) y la colombiana Karen Bedoya (bronce).

Demarco alcanzó una altura de 4.20 metros.

En los 100 metros con vallas la cubana Greisys Roble se colgó el oro con un tiempo de 13 segundos 07 centésimas, mientras la brasileña Ketiley Batista fue plata con un registro de 13.27 y la cubana Keily Pérez obtuvo el bronce con 13.33.

La cubana de 21 años, que logró con esta marca llegar al top diez de la especialidad, en la que Cuba solo vio a cinco mujeres bajar los 13 segundos, le dijo a Efe que era el mejor día para mejorar su marca.

"Fue una carrera rápida, me sentí súper rápida y desde que estaba probando las vallas me sentí súper bien. Era el mejor día para bajar mi marca, para mejorarla", afirmó.

Con el rostro iluminado por la alegría, Roble recordó que en sus inicios tomó al atletismo como un juego.

"Empecé en juego, empecé a practicarlo así, era saltadora y después empezamos con vallas. Pero ahora corro porque amo el atletismo, tengo aspiraciones pero, de verdad, corro porque amo el atletismo", enfatizó.

Greisys dijo que tiene muchas metas por cumplir y esta medalla de oro de hoy en Cali, sin duda, es el primer paso para concretarlas.

"Yo tengo muchas metas pero sueño y quisiera ser campeona olímpica, qué mejor sueño que ese", expresó la atleta que también compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla (Colombia) en 2018.

Sobre el apoyo que recibe en su país, Roble afirmó que "Cuba siempre me ha apoyado en todo, yo tengo todo, no tengo problema, no tengo dificultades, tengo un entrenador, un fisio, tengo todo lo que tengo que tener para obtener este resultado".

También se llevó el oro en los 400 metros vallas mujeres la brasileña Chayenne Pereira con un tiempo de 55.97, la plata la obtuvo la cubana Ariliannis Colas (57.20) y el bronce que lo obtuvo la colombiana Valeria Cabezas (57.49).

Faltan aún por disputarse las finales de los 4x100 metros en relevos masculinos y femeninos.