Brasil en alerta por ómicron pese a que la pandemia sigue cediendo rápidamente

Un sanitario realiza una prueba de PCR para detectar la covid-19 en Sao Paulo (Brasil), en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

Río de Janeiro, 3 dic (EFE).- Brasil, uno de los países más castigados por el coronavirus en el mundo, continúa en alerta por la aparición de la variante ómicron en el país pese a que las cifras de la pandemia siguen cediendo rápidamente y este viernes tan solo se registraron 221 nuevas muertes y 10.627 contagios de covid.

Según las cifras divulgadas hoy por el Ministerio de Salud, desde el inicio de la pandemia, en febrero del año pasado, Brasil acumula 615.400 muertes por covid y 22.129.409 contagios, que lo convierten en el segundo país del mundo en número de víctimas, tras Estados Unidos, y en el tercero en número de casos, luego de EE.UU. e India.

Pero la pandemia viene perdiendo fuerza desde junio y los promedios diarios de muertes e infecciones están en sus menores niveles en varios meses.

Mientras que la media de muertes en la última semana se ubicó este viernes en 206 diarias, la tercera menor desde abril del año pasado, la de contagios cayó hasta 8.826 por día, la segunda menor desde mayo del año pasado.

Los promedios son relativamente bajos para un país que llegó a contabilizar en un día más de 4.000 víctimas fatales (el 6 de abril) y de 115.000 contagios (el 23 de junio).

En cuanto a los contagios por la variante ómicron, el Ministerio de Salud informó que hasta ahora están confirmados cinco y que se investigan otros siete casos sospechosos.

Hasta el jueves eran ocho casos sospechosos pero las autoridades de Río de Janeiro aclararon hoy que el examen genético de las muestras de una mujer que dio positivo por covid y era considerada sospechosa por haber desembarcado en el país procedente de Sudáfrica indicó que se contagió con la variante delta y no con la ómicron.

Pese a que el Ministerio de Salud se resiste a adoptar restricciones para impedir un posible avance de los contagios por ómicron y asegura que la nueva variante preocupa pero no puede generar pánico, los gobiernos regionales y municipales continúan anunciando medidas preventivas y cancelando eventos.

El comité científico que asesora a los nueve gobiernos regionales del nordeste de Brasil en torno a las medidas frente a la pandemia recomendó este viernes que las gobernaciones de la región más pobre del país, y la segunda más poblada, cancelen las fiestas de año nuevo y de carnaval que ya habían autorizado.

Río de Janeiro, una de las pocas capitales regionales que no ha cancelado su fiestas de fin de año nuevo ni su carnaval, comenzó a exigir este viernes el certificado de vacunación contra la covid a quienes acudan a hoteles, restaurante y bares, entre otros locales públicos, incluyendo a los turistas extranjeros.

Río de Janeiro, sin embargo, conmemoró este viernes que permaneció tres días seguidos sin registrar ninguna muerte por covid.

De acuerdo con las cifras divulgadas este viernes por el Ministerio, de los 22,13 millones de brasileños que contrajeron covid, cerca de 21,38 millones, es decir el 96,5 % de los contagiados, ya se recuperaron, mientras que tan solo 156.597 continúan bajo cuidados médicos, que representan el 0,7 %.

La fuerte caída de las muertes, las infecciones y las hospitalizaciones por coronavirus en Brasil es atribuido al avance de la campaña de vacunación, que el país inició en enero tardía y lentamente.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta este viernes unos 159,5 millones de brasileños habían recibido la primera dosis de algunas de las vacunas, lo que equivale al 74,9 % de los 213 millones de habitantes del país, y otros 140,5 millones, el 65,9 % de la población, contaba con la pauta completa de inmunización.