Australia detecta el primer caso local de la variante ómicron

Varias personas protegidos por mascarillas juegan un juego de damas en Liverpool, Sydney, Australia. EFE/EPA/BIANCA DE MARCHI

Sídney (Australia), 3 dic (EFE).- Australia informó este viernes de que un estudiante que no ha estado en el extranjero ha dado positivo de la variante ómicron de la covid-19, lo que podría ser el primera caso de transmisión local en el país.

El estudiante de Sidney, la mayor ciudad del país, "no ha estado en el extranjero ni ha tenido ningún contacto con alguien que haya viajado fuera del país", detalló el ministro de Salud del estado de Nueva Gales del Sur, Brad Hazzard.

Otros dos estudiantes del mismo colegio muestran síntomas de la variante omicrón y se están haciendo las pruebas convenientes, añadió el responsable de Salud.

""De momento no está claro que si esta variante en concreto va a ser tan problemática como las anteriores", apuntó Hazzard en declaraciones a los medios a los que pidió "cautela".

Australia había detectado hasta ahora nueve casos de la nueva variante, pero todos ellos habían llegado recientemente del extranjero.

El pasado lunes, las autoridades australianas retrasaron la apertura parcial de las fronteras a los trabajadores cualificados y estudiantes extranjeros vacunados hasta el 15 de diciembre tras detectar los primeros casos de la nueva variante. EFE

