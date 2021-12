Asia-Pacífico reimpone restricciones de viaje ante el avance de ómicron

Tokio. EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Bangkok, 3 dic (EFE).- La nueva variante ómicron del coronavirus se extiende por Asia-Pacífico con nuevos casos este viernes en Malasia, Sri lanka o Australia, mientras los países reimponen restricciones de viaje justo cuando comenzaba la reapertura del continente tras dos años de pandemia.

Algunos países de la región, como Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Pakistán, prohíben la entrada a los pasajeros de Sudáfrica, donde se detectó originariamente la nueva variante, así como de otras naciones africanas como Botsuana, Lesoto, Namibia, Zimbabue y Esuatini (antigua Suazilandia).

Tras detectar en los últimos días nueve casos de ómicron llegados del extranjero, las autoridades australianas confirmaron hoy el primer contagio comunitario en Camberra y están investigando un brote local en Sídney de la nueva variante, que ha sido declarada "preocupante" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Sídney se han detectado al menos 3 contagios de ómicron y se están analizando otros 10 casos, todos relacionados con una escuela en el oeste de la ciudad.

"De momento no está claro si esta variante en concreto va a ser tan problemática como las anteriores", dijo el ministro de Salud del estado australiano de Nueva Gales del Sur, Brad Hazzard, en declaraciones a los medios, y pidió "cautela".

El pasado lunes, las autoridades australianas retrasaron la apertura parcial de las fronteras a los trabajadores cualificados y estudiantes extranjeros vacunados hasta el 15 de diciembre tras detectar los primeros casos de la nueva variante.

También retrasó hasta esa fecha las burbujas de viaje con Japón y Corea del Sur.

Australia, que lleva cerrada a los extranjeros no residentes más de año y medio, ha conseguido mantener el número total de contagios en 213.000, incluidos algo más de 2.000 muertes.

Este viernes, las autoridades de Malasia y Sri Lanka informaron respectivamente del primer contagio de ómicron detectado en estos países, mientras que Singapur confirmó anoche dos contagios de la variante, en todos los casos pasajeros llegados de Sudáfrica.

La variante ómicron fue notificada por primera vez el pasado 26 de noviembre por la OMS tras ser detectada en Sudáfrica a partir del análisis de especímenes recolectados el 9 de noviembre.

PRIMEROS CONTAGIOS EN HONG KONG

El mismo día 26, la ciudad autónoma china de Hong Kong informó de un caso de la variante ómicron, pero desde entonces solo ha detectado tres contagios más, todos ellos procedentes del extranjero, concretamente de Sudáfrica y Nigeria.

Los casos se detectaron cuando Hong Kong se prepara para reabrir su frontera con la China continental que, hasta ahora, no ha detectado ningún caso de la variante.

China mantiene vigente una política de cero tolerancia contra el coronavirus y aplica, desde marzo de 2020, estrictos controles fronterizos que incluyen el veto a los extranjeros no residentes y una cuarentena obligatoria a la llegada al país de al menos 14 días en un hotel costeado por el viajero.

Japón, que ha detectado hasta la fecha dos contagios de ómicron de pasajeros llegados del exterior, fue uno de los países que tomaron medidas fronterizas con mayor celeridad y mayor dureza tras detectarse la nueva variante.

A inicios de esta semana, prohibió la entrada al país desde 10 países africanos, reforzó las cuarentenas obligatorias para viajeros de otros territorios y suspendió las reservas de todos los vuelos internacionales hasta fin de mes.

El Gobierno nipón, no obstante, dio marcha atrás a esta última medida tras las quejas recibidas de ciudadanos nipones que no podrían regresar a su país, aunque mantiene su blindaje fronterizo que afecta sobre todo a viajeros extranjeros.

Las autoridades indias, que confirmaron ayer la detección de dos contagios con la nueva variante, incrementaron las medidas de seguridad en los aeropuertos, donde todos los pasajeros provenientes de naciones consideradas de riesgo deben permanecer en las terminales hasta que se confirme una prueba de PCR hecha a la llegada.

La India, que paralizó todos los vuelos internacionales a finales de marzo de 2020, mantiene conexiones aéreas con una veintena de países a través de los acuerdos bilaterales conocidos como "burbujas aéreas", lo que permite una limitada entrada de viajeros.

INCÓGNITAS SOBRE ÓMICRON

El número de casos y hospitalizaciones ha aumentado en Sudáfrica, aunque aún se estudia si se debe a ómicron, mientras que la OMS investiga si se trata de una variante más contagiosa o grave que otras anteriores.

En cualquier caso, la agencia de la ONU insiste en que los países aumenten la campaña de vacunación para proteger a sus poblaciones y refuercen sus sistemas sanitarios.

El porcentaje de las vacunaciones con la pauta completa oscila entre el 92 % de la población vacunada en Singapur, el 75 % en China, el 80 % en Corea del Sur, el 77 % en Japón, el 73 % en Australia, el 54 % en Sri Lanka, el 35 % en Indonesia, el 33 % en India y el 23 % en Pakistán.