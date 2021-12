Ancelotti repite convocatoria sin Bale

Gareth Bale, en una fotografía de archivo. EFE/Julio Muñoz

Madrid, 3 dic (EFE).- La convocatoria del Real Madrid para medirse a la Real Sociedad en San Sebastián es la misma que la diseñada porel italiano Carlo Ancelotti para derrotar el miércoles al Athletic Club, aún sin el galés Gareth Bale que regresó a la dinámica de grupo pero no tiene el tono físico adecuado para su reaparición.

Con las bajas de Bale, ya recuperado de su última lesión en el sóleo pero sin el alta competitiva, y de Dani Ceballos, el Real Madrid visitará a la Real Sociedad en la decimosexta jornada de LaLiga Santander el sábado (21:00 horas).

Repiten en la convocatoria el brasileño Rodrygo Goes y el belga Eden Hazard, recuperados de sus gastroenteritis, y el austriaco David Alaba, tras superar las molestias en su rodilla izquierda que no le han impedido seguir siendo titular en cada partido. Se mantiene fuera de la citación por decisión técnica el centrocampista Antonio Blanco.

La lista de convocados la integran:

Porteros: Courtois, Lunin, Fuidias.

Defensas: Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Marcelo, Ferland Mendy.

Centrocampistas: Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Isco, Lucas Vázquez.

Delanteros: Hazard, Marco Asensio, Vinícius, Rodrygo, Benzema, Mariano, Jovic.