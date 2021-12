Ancelotti: "Hazard no ha hecho lo que todos esperaban de él"

Eden Hazard (d) y Carlo Ancelotti, durante un partido de esta temporada. EFE/Kai Forsterling

Madrid, 3 dic (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que Eden Hazard está "físicamente bien" para jugar pese a que sigue sin darle minutos que dijo tendrá en los próximos partidos, y admitió que "no ha hecho lo que todos esperaban de él" desde que llegó como fichaje estrella al club.

"Hazard no ha hecho lo que todos esperan de él. Ahora está en la plantilla, físicamente bien, está entrenando bien y puede jugar en los siguientes partidos", aseguró Ancelotti en rueda de prensa.

El rendimiento del brasileño Vinícius Junior ha restado protagonismo a Hazard. El italiano no piensa que se juegue duro contra su jugador y sea víctima de entradas más duras de lo normal.

"Las actuaciones de los rivales con Vinícius son correctas. Es verdad que la entrada del jugador del Granada era agresiva, pero no grave en mi opinión. Como lo está haciendo es normal que haya más atención en la marca pero nada fuera de lo normal. Los jugadores más fuertes tienen que tener en cuenta que van a tener atención especial del rival".

El Real Madrid visita a la Real Sociedad en un duelo importante de la zona alta de la clasificación. Ancelotti dedicó elogios al rival. "Es un equipo fuerte que juega muy bien al fútbol, tiene mucha calidad defensiva, buena organización. Es un examen en un estadio fantástico donde intentaremos hacer lo mejor como siempre y ganar", dijo.

Una vez más descartó las rotaciones, satisfecho con el rendimiento de sus fijos y sin percibir cansancio. "Estamos evaluando cada partido la condición física de los jugadores y hasta ahora no tenemos alarmas. Casi toda la plantilla está lista, hoy ha vuelto Bale a trabajar con el equipo pero no estará en la convocatoria y Ceballos ya entrena solo en el campo".

"Casi toda la plantilla tiene buena condición física y después hay jugadores que juegan más porque veo al equipo bastante bien. En el entrenamiento de hoy no vi cansancio. He mirado la estadística y solo repetí once dos partidos seguidos ante Shakhtar y Barcelona. Algunos cambios he hecho", matizó.

El foco se pone en los tres jugadores del centro del campo, pero Ancelotti no dejó entrever descanso para el brasileño Casemiro, el alemán Toni Kroos ni el croata Luka Modric. "Hoy tengo que pensar que pueden jugar contra la Real Sociedad pero hasta mañana no lo sabré porque puede seer que Modric duerma mal se levante cansado y no lo meto".

"No estamos pensando en el Inter y el Atlético porque no son los partidos más importantes, el foco está en un partido muy competido ante la Real en el que voy a poner la mejor alineación para ganar el partido. Si Casemiro nos ayuda a ganar no pasa nada si está apercibido. Si no tiene que jugar contra el Atlético no pasa nada", añadió.

Hablando de centrocampistas, Ancelotti dejó grandes palabras hacia Xabi Alonso, actual técnico del filial de la Real Sociedad. "El que ha jugado de centrocampista tiene más ventajas como entrenador porque habitualmente tiene que ser calidad, táctica, ver el juego, posicionarse bien. En ese sentido Xabi fue uno de los mejores que he tenido, muy inteligente, con un pie fantástico. Si tuviese que apostar por un jugador que fuese entrenador sería él porque el juego lo entendía muy bien".

La ventaja de siete puntos del Real Madrid sobre sus perseguidores, no será decisiva para el entrenador madridista en caso de que salga victorioso de los duelos ante Real Sociedad y Atlético de Madrid. "Son partidos muy importantes, tenemos ventaja pero un partido más. LaLiga está abierta. Si lo hacemos bien estos dos partidos podemos tener una ventaja para administrar en el futuro pero va a ser una Liga muy igualada hasta el final".

En aspectos a corregir apuntó Ancelotti los despistes defensivos que están cometiendo en marcajes en las acciones a balón parado. "En los últimos partidos hemos sufrido, tenemos que mejorar el posicionamiento", admitió. "Siempre es un toque de atención el aspecto defensivo, Courtois nos ha salvado los dos últimos partidos".

Por último, descartó el italiano que haya tenido ninguna discusión con Isco Alarcón después de que el jugador se negase a seguir calentando en un partido. Ese encuentro fue el último en el que saltó al césped y no ha vuelto a calentar.

"Si hubiese pasado algo lo diría. No he tenido ninguna bronca, de verdad. No ha calentado los últimos tres partidos porque estábamos ganando los tres, si tengo que quitar un mediocampista que está cansado no voy a poner a Isco con ventaja, necesitaba un centrocampista más defensivo. Si no tenemos ventaja en el resultado pondría un delantero, un centrocampista más ofensivo o un lateral más ofensivo", sentenció.