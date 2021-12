Alanis Morissette cancela definitivamente dos conciertos aplazados en España

La cantante canadiense-estadounidense Alanis Morissette (c) en 2018 durante un concierto en el Blue Balls Festival, en Lucerna (Suiza). EFE/Patrick Huerlimann

Madrid, 3 dic (EFE).- Alanis Morissette ha cancelado definitivamente los dos conciertos que tenía previsto celebrar el pasado noviembre en España, concretamente en las ciudades de Barcelona y Madrid, y que fueron aplazados a causa de la pandemia de covid-19.

Según informa la web de Live Nation, la devolución de las entradas tendrá que solicitarse por el mismo canal utilizado para la compra a partir de este próximo martes, 7 de diciembre, excepto en el caso de las adquiridas "online", cuyo importe será devuelto automáticamente.

De acuerdo con su última convocatoria, estos compromisos en España deberían haberse celebrado los días 10 y 11 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en el Wizink Center de Madrid, respectivamente.

Ambos conciertos pertenecían a la gira originalmente planteada para 2020 con la que la artista canadiense celebraba el 25 aniversario de su disco más celebrado, "Jagged Little Pill" (1995), y en el que además tocaría temas de su último disco, "Such Pretty Forks in the Road" (2020).

La web de Live Nation sí mantiene con fechas en 2022 los conciertos de ciudades como París (16 de junio), Glasgow (19 de junio), Birmingham (23 de junio), Leeds (24 de junio) Manchester (25 de junio) y Londres (28 y 29 de junio), antes de viajar a Australia para continuar allí su "tour".

Pendientes de reprogramación quedan las citas de Hamburgo (Alemania), Copenhague, Ámsterdam y Varsovia.

Ganadora de siete Grammys, cinco de ellos (incluido el de "Álbum del año") se los debe al álbum que conmemora en este "tour", así como los más de 33 millones de copias que se estima que vendió de él en todo el mundo, convirtiéndose en el decimosexto disco más vendido de todos los tiempos en EE.UU.