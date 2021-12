01-12-2021 Acaba con los brillos y cuida tu piel con el nuevo maquillaje de Clarins. MADRID, 3 (CHANCE) Tenemos tan asociado el maquillaje como algo para mostrar nuestra mejor cara a los demás y en los días importantes que a veces nos olvidamos que el maquillaje es para nosotras mismas, para vernos bien, sentirnos mejor y sobre todo cuidar nuestra piel. Sí, como lees, usar maquillaje no significa perjudicar nuestra piel. Con Clarins, no. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR CLARINS



Tenemos tan asociado el maquillaje como algo para mostrar nuestra mejor cara a los demás y en los días importantes que a veces nos olvidamos que el maquillaje es para nosotras mismas, para vernos bien, sentirnos mejor y sobre todo cuidar nuestra piel. Sí, como lees, usar maquillaje no significa perjudicar nuestra piel. Con Clarins, no.



Clarins desarrolla su maquillaje con las mismas exigencias de un producto de tratamiento y por eso consigue ofrecernos un maquillaje con resultados irresistibles al instante, texturas sensoriales... en definitiva, unas fórmulas únicas enriquecidas con extractos de plantas elegidos por su eficacia para embellecer la piel día tras día, pero también para cuidarla.



Os presentamos tres nuevos productos que se volverán imprescindibles en cuanto los pruebes: 'Skin Illusion Velvet', 'Ever Matte Compact Powder', 'Ever Matte Loose Powder'.



'Skin Illusion Velvet'



Se trata de un nuevo maquillaje sérum de acabado mate ultranatural, con un 89% de fórmula con acción tratamiento que unifica y realza la tez, atenúa los brillos y disimula imperfecciones. Además, cuenta con extracto de kalanchoe bío para hidratar la piel y el micropatch vegetal para preservarla de la deshidratación, minimizando el exceso de sebo. Lleva a cabo dos acciones matificantes:



Una de forma instantánea, gracias al complejo matte optimizing acaba con los brillos, extracto de raíz de mandioca para absorber el exceso de sebo, los polvos de bambú de acción matificante y sílice para matificar la piel y disimular imperfecciones. Y otra duradera, gracias al extracto de madroño bío que ayuda a reducir los brillos, lo que conseguirá que la piel sin maquillar estará más bonita cada día.



Hay que tener en cuenta el complejo anticontaminación de Clarins, compuesto por extractos de furcellaria, lápsana y marubio blanco bio, protege la piel de los efectos nocivos de la contaminación y de la luz azul. Por último, este producto contiene 28 tonalidades mate que se adaptan a todos los tonos de piel, con un precio de 40,50€.



'Ever Matte Compact Powder'



Si lo tuyo es maquillaje compacto, estás ante el producto perfecto. Fija, unifica, matifica la tez, aporta luminosidad, homogeneidad y un aspecto mate natural al tiempo que atenúa los brillos y disimula las imperfecciones, ¿se puede pedir algo más?



Se trata de una fórmula tratante con extracto de madroño bío para reducir los brillos de un modo duradero y leche de melocotonero para aportar un máximo de nutrición y suavidad, dejando la piel suave y aterciopelada.



Además, cuenta con extracto de kalanchoe bío - también con el complejo anticontaminación de Clarins - para hidratar la piel y el micropatch vegetal para preservarla de la deshidratación al tiempo que evita que los polvos se sequen. Y no te preocupes por tu tono de piel, ya que este producto está en 6 tonalidades diferentes, con un precio de 40,00€ en el mercado.



'Ever Matte Loose Powder'



Se trata de unos polvos sueltos, de textura ultrafina y vaporosa que cubren la piel con un velo mate translucido de larga duración. Una fórmula que contiene dos factores principales: los polvos de bambú mejoran la duración del maquillaje y matifican la piel, una acción fundamental que impide que el maquillaje se altere y la leche de melocotonero aporta nutrición y suavidad y el extracto de salicornia bio evita la deshidratación, dejando la piel confortable, suave y aterciopelada.



¿Lo mejor de todo? Su práctico estuche, para llevar a cualquier parte, permite retocarse en cualquier circunstancia gracias a la válvula incorporada, que además permite la conservación de la textura. Con un precio de 45,25€... ¿te vas a quedar sin ellos?