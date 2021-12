Zapatero defiende en México la “utopía” de la integración latinoamericana

El expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero participa en una mesa de diálogo, en el marco de la 35 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) hoy, en Guadalajara, estado Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 1 dic (EFE).-El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero consideró este miércoles en México que la "utopía" de la integración latinoamericana tendría que ser una aspiración similar a lo que fue la independencia de los países de dominio español.

“Debería ser una utopía tan poderosa como lo fueron las utopías y aspiraciones de la independencia. Es más, la independencia auténtica de Latinoamérica sería el día que logre una gran integración, igual que Europa ha sido Europa solo cuando ha sido la Unión Europea”, expresó.

El político formó parte de la mesa de diálogo “Igualdad frente a libertad, libertad frente a igualdad. ¿Es posible resolver la tensión perenne?”, realizada en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en la que insistió en que el proceso de integración favorecería el consenso en América Latina más allá de “los mesianismos”.

“La recuperación del consenso básico en Latinoamérica es la integración, la unidad, sin duda. Un gran proyecto que no tenga ningún contenido mesiánico, sino racional, político y de construcción, empezando por el comercio, los títulos universitarios o las infraestructuras comunes”, señaló.

El numeroso público en el auditorio Juan Rulfo de la feria acogió al militante del Partido Socialista Obrero Español (PSEO), quien aseguró que para lograr la igualdad es necesario asegurar la libertad plena de derechos.

“Esa libertad es la que nos lleva a la igualdad, siempre he pensado que la libertad auténtica es la precondición de la igualdad”, argumentó.

En el diálogo, el líder histórico de la izquierda en México, Cuauhtémoc Cárdenas -fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, coincidió con Rodríguez Zapatero en que la paz se debe construir desde los procesos internos de los países para asegurar la igualdad de derechos fundamentales.

Afirmó que México desde hace décadas no ha logrado una paz interna debido a la presencia de la delincuencia organizada, pese a que los Gobiernos han puesto en práctica medidas y estrategias, ya que estas “no han dado resultados satisfactorios para restablecer la paz”.

“Ha faltado en este terreno la decisión política de alcanzar la paz pero necesariamente involucrando a la sociedad. Erradicar la delincuencia no es solo una cuestión del Estado o de las fuerzas armadas, sino que hay que involucrar a la sociedad, saber qué corresponde hacer a cada organismo del estado y a cada sector de la sociedad”, señaló Cárdenas.

El excandidato presidencial -en el año 2000- aseguró que la democracia en México no será posible sin un nivel de política que genere diálogos y acuerdos incluso entre quienes no comparten ideologías.

“La política está centrada en la confrontación, la oposición es todo contra el presidente -Andrés Manuel López Obrador- y no se está buscando el diálogo, ni conocer los puntos de vista de quienes están enfrentados por distintas razones. No tenemos propuestas e intenciones de acercamiento para buscar cómo resolver los problemas”, aseguró.

La FIL se desarrolla del 27 de noviembre al 5 de diciembre con la asistencia de 600 escritores de 46 países, con la participación de más de 3.000 profesionales y 255 expositores de 27 países con una oferta editorial de 240.000 títulos en 10.000 metros cuadrados de exposición.