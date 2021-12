Un gol en el minuto 99 deja sin premio la remontada del Lazio

EFE/EPA/FEDERICO PROIETTI

Redacción deportes, 2 dic (EFE).- Un gol en el minuto 99 del centrocampista del Udinese Tolgay Arslan dejó sin premio (4-4) la espectacular remontada del Lazio, que parecía destinada a la victoria, tras dar la vuelta en la segunda mitad al 1-3 adverso con el que los de Maurizio Sarri llegaron al descanso.

Pero ni la demostración de carácter que los romanos ofrecieron en la segunda mitad impidió al Lazio encadenar un nuevo tropiezo, en un encuentro en el que los romanos ya perdían por 0-2 a la media hora de juego.

Un marcador que reflejó la superioridad del Udinese, que, liderado por un efectivo Beto, autor de un doblete, se marchó al descanso con una ventaja de 1-3, gracias a un gol del argentino Nahuel Molina a los 44 minutos tras un pase del español Gerard Deulofeu.

Pero si en el primer tiempo sólo existió un equipo en el Olímpico de Roma, en el segundo el Lazio, más a base de orgullo que de juego, logró dar la vuelta al marcador con los tantos del español Pedro Rodríguez, el serbio Sergej Milinkovic-Savic y el central Francesco Acerbi, que estableció el momentáneo 4-3 a falta de once minutos para la conclusión.

Un tiempo que ambos conjuntos afrontaron con un hombre menos por las expulsiones del español Patric, por parte del bando local, y del argentino Nahuel Molina, por los visitantes.

Circunstancia que no impidió al Udinese lograr un agónico empate (4-4) con un gol en el minuto 99 del alemán Arslan, que acabó costando la expulsión a su compañero, el brasileño Wallace, que vio la tarjeta roja por su gestos al banquillo local tras el tanto d ela igualada.

Un resultado que relegó al Lazio a la novena posición de la Liga italiana, a dos puntos de los puestos europeos, y que permitió al Udinese respirar, tras dejar a seis puntos las plazas de descenso

Si el Udinese logró sobrevivir a las expulsiones, todo lo contrario le ocurrió al Torino, que no pudo pasar este jueves del empate (2-2) en casa ante el Empoli, en un partido en el que los locales vencían por 2-0 al cuarto de hora de juego.

Pero la expulsión del marfileño Wilfried Singo, que vio la tarjeta roja a los 32 minutos, desarboló por completo al Torino, que vio como el Empoli igualó el marcador con los goles de Simone Romagnoli y Andrea La Mantia que estableció el definitivo 2-2 a los 72 minutos.