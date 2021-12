UE.- Bruselas da dos meses a España para cumplir plenamente las normas de requisitos de capital

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha enviado este jueves un dictamen motivado que da un plazo de dos meses a España para tomar las medidas necesarias para transponer completamente a su legislación nacional la directiva sobre requisitos de capital, plazo tras el que Bruselas podrá elevar el caso a la Justicia europea si no se resuelve.



El Ejecutivo comunitario entra así en la segunda fase de un procedimiento de infracción abierto contra España por no estar en orden con la transposición nacional en diciembre de 2020, plazo máximo que se dio a los Estados miembro para alinear sus leyes con la normativa comunitaria.



Al igual que a España, los servicios comunitarios han enviado un ultimátum a Bulgaria, Letonia, Malta y Portugal para transponer las reglas que se refieren específicamente a las firmas de inversión.



La Comisión se queja de que hasta la fecha este grupo de países no ha notificado ningún paso de transposición y avisa de que su pasado el plazo de dos meses para responder a las preocupaciones no hay solución, podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la UE para que tome medidas contra los Estados miembro.