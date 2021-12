Tenis.-Tenis/Davis.- Rusia, a semifinales de la Davis por la vía rápida

Rublev y Medvedev firman el 2-0 ante Suecia y contra Alemania buscarán la final



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El equipo ruso de Copa Davis doblegó (2-0) este jueves al de Suecia en el Madrid Arena, gracias a las victorias de Andrey Rublev y Daniil Medvedev sobre los hermanos Ymer, que mandaron a Rusia a semifinales de la edición 2021, donde se medirá con Alemania.



Una de las grandes favoritas dejó las cosas claras en las Finales de la Davis 2021, a pesar de no tener su mejor día, doble aviso, mientras Croacia y Serbia se medirán en la otra semifinal. Rusia, campeona en 2002 y 2006, cerró el penúltimo cruce y lo hizo por la vía rápida, en busca de una gloria casi ya olvida como para los alemanes, ganadores de la Davis en 1988 y 1993.



Rublev tuvo que sudar ante Elias Ymer, a quien venció en tres sets (6-2, 5-7, 7-6(3). El sueco tuvo la primera opción de tomar ventaja, pero Rublev salvó esa bola de 'break' y rompió por partida doble a continuación. El ruso se relajó con 5-4 y saque para sentenciar en el segundo set y Ymer forzó el tercero.



El primer punto de la serie se apretó mucho más de lo que cabía esperar y, aunque el número cinco del mundo no cedió opción de 'break' al sueco, tuvo que llegar a la muerte súbita para lograr el triunfo. Con el 1-0, Medvedev se encargó de cerrar la serie, sin lugar ya para el punto de dobles.



El número dos del mundo tampoco ejerció como tal pero sin ser su mejor versión despachó (6-4, 6-4) a Mikael Ymer, quien eso sí tuvo un inicio complicado por la agresividad de su rival al resto. Medvedev se puso 3-1 pero rápido se enredó hasta el 6-4.



El campeón del US Open puso a Suecia contra las cuerda con un 3-0 de inicio en el segundo set, pero Mikael sacó la garra de estos días de competición para aferrar a los suyos a la pista. El sueco dejó un intercambio de 'breaks' y no tiró la toalla, pero Medvedev impidió el milagro y citó a Rusia con Alemania en una semifinal con mucha hambre de Ensaladera.