02-12-2021 Tania Llasera nos desvela los mejores regalos de Navidad de las pymes que venden en Amazon.



Con la llegada de la Navidad son muchos los planes que hacemos con nuestros seres queridos, pero sin duda es una época marcada por sorpresas, regalos y mucho amor. Sea entre familia, con el amigo invisible o el amigo robado, o con cualquier otra modalidad y variante para regalar, estas fechas son el momento ideal para tener un detalle con las personas que más nos importan.



Es mucho el tiempo que nos llevamos pensando los detalles para sorprender a nuestros seres queridos, por eso, para ayudar a los clientes a encontrar ese regalo que consiga encantar a esa persona especial, Amazon ha celebrado un mercado navideño en el Palacio de Santa Bárbara, donde los visitantes han podido descubrir productos de pequeñas y medianas empresas que venden en las tiendas de Amazon en España y Europa. 'MásXmas Market' ha contado con Tania Llasera como madrina de excepción, para ayudar a los visitantes a conocer las historias de estos pequeños negocios.



De lo más orgullosa por formar parte de este proyecto, Tania nos ha confesado qué ha descubierto en 'MásXmas Market': "Me llamó la atención mucho la historia de PlaceMatFab. Son dos hermanas que han creado una empresa que fabrica manteles antimanchas con tejidos 100% sostenibles y desde su fábrica de Madrid envían a toda España. Todo su negocio está basado en la sostenibilidad, desde la producción, hasta el propio modelo de contratación, pues emplean a mujeres mayores de 40 años para fomentar el empleo en una franja de edad que lo tiene más complicado".



La presentadora ha sido protagonista en el evento 'MásXmas Market' y nos ha asegurado que se ha quedado encantada con todos los regalos que ha descubierto: "Hemos podido ver una gran variedad de productos: desde juguetes infantiles, hasta equipación para CrossFit, alimentación y vinos, o moda y joyas. Lo mejor de todo es que durante este evento los visitantes han podido conocer en persona una selección de aquello que pueden encontrar en la guía de regalos amazon.es/regalapymes que Amazon ha creado precisamente para facilitar que encontremos regalos vendidos por pequeños negocios de toda España".



Tania ha querido destacar la labor de Amazon con pymes españolas: "El compromiso de empresas como Amazon, que quieren dar visibilidad a las pymes españolas que se han visto tan afectadas por la crisis de la Covid19, sin duda es admirable y creo que es un ejemplo a seguir".



La comunicadora de televisión nos ha confesado cuáles son sus planes para estas Navidades: "Nos toca este año en casa de la familia de mi marido. Vamos a ir a Barcelona a pasar Nochebuena, Tarragona el día de después y luego, nos vamos a Cadaqués a pasar fin de año. O sea, que tenemos una navidad muy catalana que me apetece mucho. Con amigos, familia, bien de comida y bien de turrón, como tiene que ser. Y alguna fogata también habrá, alguna chimenea y bien de niños, claro".



Y es que ya sabemos que Tania es una de los rostros conocidos de nuestro país que más nos consigue entretener tanto en los medios, como en redes sociales, por eso no hemos dudado a la hora de preguntarle por una anécdota de estas fechas tan señaladas y, como no podía ser de otra manera, nos la ha desvelado:



"Hubo un año que mi madre compro un pavo, en un sitio, claro en mi casa somos un poco ingleses, entonces hacemos pavo... Un poco a la americana. Entonces compró un pavo, además era pequeñito, y ella decía, no te preocupes que es orgánico, es sostenible, es un pavo feliz etc y resulta que cuando fue a hincarle el cuchillo salió un líquido verde. Nadie se atrevió a comer ese pavo, literalmente el pavo se fue a la basura tal cual, no lo quería ni el perro. Así que nada, comimos todos los acompañamientos del pavo sin pavo. Fue un año curioso. Para mí la mejor navidad que he tenido nunca fue una navidad que estuve trabajando en 'Vuélveme loca', toda la navidad, Nochevieja y demás, y la pasamos, todavía no marido y yo, en albornoz, literal. Fue felicidad absoluta porque en vez de estar por decreto ley contentos, felices y llenos de familia, pues estuvimos solos, felices y satisfechos, con el uno y el otro".



Eso sí, Tania Llasera termina confesándonos qué le pide este año a los Reyes Magos: "Este año lo que les pido es, que nos vaya a todos un poquito mejor y que vayamos superando este bache que está siendo la resaca post COVID, y que las cosas se solucionen lo antes posible. Eso les pido. Y que mi madre pueda viajar al extranjero para ver a su nieto. Ya puestos".