Táchira se queda atrás, pero sigue en la pugna por entrar a la final

Imagen de archivo de jugadores de Deportivo Táchira. EFE/ Nathalia Aguilar

Caracas, 1 dic (EFE).- El Táchira no pudo con el Deportivo Lara este miércoles tras caer por 2-1, y se quedó en el tercer puesto del hexagonal A, a dos puntos de los líderes y apostando a que no sumen en la décima y última jornada de la fase final que se disputará el próximo domingo.

El Deportivo Lara fue el primero en marcar gol, con un tanto de Jean Franco Castillo en el minuto 36. Posteriormente, Rubén Rojas hizo lo mismo en el minuto 50 y selló la victoria de los larenses, que solo dieron una oportunidad al Táchira en el minuto 82.

Del hexagonal A, en el que quedaron encuadrados los mejores equipos de la primera fase, será de donde surja el campeón liguero, así como los equipos que jueguen la Copa Libertadores la próxima temporada.

Estos son otros hechos que dejó la jornada:

CARACAS VENCIÓ EN SU CASA

El Caracas venció a Monagas por 2-0 en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

En el dramático encuentro en el que ambos equipos necesitaban la victoria, debido a que se disputan los más altos puestos de la tabla, Caracas mostró su poderío en los primeros minutos del primer tiempo con los dos goles de Samson Olanrewaju Akinyoola.

LA GUAIRA NO PUDO CON MÉRIDA

El Deportivo La Guaira se hundió en el sótano de la tabla de posiciones del hexagonal A al perder contra Estudiantes de Mérida por 4-1.

Aunque el encuentro comenzó con buen pie para La Guaira, que marcó un gol a cargo de Carlos Augusto Rojas, en el minuto 8, Estudiantes mostró su poderío con dos marcas en el primer tiempo.

Los protagonistas del juego fueron Jesús Javier Gómez y Armando José Araque, quienes marcaron los goles que dieron la victoria a Mérida.

HERMANOS COLMENÁREZ A LA SUDAMERICANA

Hermanos Colmenárez se impuso en la el hexagonal B al golear a los Metropolitanos por 4-0 y aseguró su clasificación a la copa Sudamericana de 2022.

El colombiano Juan Camilo Zapata abrió el marcador con un gol en el minuto 8, que fue seguido por otro de Wilmar González, luego del primer cuarto de hora.

El grupo blanquiazul aseguró su victoria con otro tanto del delantero colombiano Anuar José Peláez y una cuarta diana en la que Zapata repitió.

No obstante, la derrota para Metropolitanos no incide en su pase a la Sudamericana, por lo que ambos equipos, clasificados en los primeros dos puestos en el grupo B, disputarán este torneo la próxima temporada.