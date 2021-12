Susan Arnold, primera mujer al frente de The Walt Disney Company

Madrid, 2 dic (EFE).- Susan Arnold ha sido nombrada presidenta del Consejo de The Walt Disney Company y se convierte así en la primera mujer que se pone al frente de la compañía en sus 98 años de historia.

Arnold asumirá el cargo el 31 de diciembre, en sustitución de Robert A. Iger, que en febrero de 2020 fue nombrado presidente ejecutivo y director de los proyectos creativos de Disney tras más de 15 años como consejero delegado.

"Susan es una ejecutiva increíblemente estimada y es imposible cuantificar cómo ha contribuido a la compañía con su rica experiencia, integridad inquebrantable y juicio experto desde que entró en el Consejo en 2007", señaló Iger en un comunicado distribuido por Disney.

Arnold lleva 14 años unida a Disney y desde 2018 ha sido directora principal independiente del Consejo. "Susan es la perfecta elección como presidenta del Consejo y confío en que bajo su guía y liderazgo la compañía esté bien posicionada para continuar su camino de éxito", agregó Iger.

Por su parte, Arnold quiso destacar el "extraordinario liderazgo" de Iger durante los últimos 15 años y alabó "su clara visión estratégica para ofrecer productos de marca de alta calidad, adoptar tecnología de vanguardia y expandirse internacionalmente".

"Al asumir este nuevo cargo como presidente del Consejo, espero continuar sirviendo a los intereses a largo plazo de los accionistas de Disney y trabajando en estrecha colaboración con el director ejecutivo, Bob Chapek, en su trabajo para seguir aumentando el legado de un siglo de excelencia creativa e innovación de la compañía", señaló Arnold.

Antes de entrar en Disney, Susan E. Arnold era ejecutiva de la firma de inversión de capital The Carlyle Group y fue presidenta de la Unidad de Negocios Globales de Procter & Gamble de 2007 a 2009, directora de McDonald's Corp. de 2008 a 2016 y directora de NBTY Inc. de 2013 a 2017.

Arnold tendrá la dura tarea de sustituir a un histórico de Disney, ya que Iger ha sido una de las figuras empresariales más importantes de la compañía.

Durante el mandato de Iger, Disney adquirió Pixar (2006), Marvel (2009), Lucasfilm (2012) y 21st Century Fox (2019); inauguró en 2016 el primer parque temático de Disney en China continental -el Shanghai Disney Resort- y se lanzaron películas como "Avengers: Endgame" ("Vengadores: Endgame", 2019), "Frozen" (2013) o "Black Panther" (2018).

Iger ha convertido a Disney "en un líder de la industria a través de sus ofertas de contenido creativo en múltiples plataformas", especialmente con el lanzamiento de las plataformas Disney + en 2019 y ESPN + en 2018, destaca el comunicado.