Spotify ya muestra la letra de las canciones en tiempo real

ARCHIVO - El logo de Spotify, en la pantalla de un móvil. Ahora ya no habrá que salir de la plataforma para encontrar la letra de la canción. Foto: Fabian Sommer/dpa

Durante mucho tiempo, si se quería encontrar la letra de una canción en Spotify, había que dirigirse a Google para buscarla en Genius o en alguna otra plataforma. Ahora, y después de que Apple Music introdujera una función similar, la mayor plataforma de streaming de música del mundo ha añadido a su enorme base de datos las letras de las canciones en tiempo real para todos los usuarios de ordenadores, móviles y otros dispositivos. "Las letras son una de las funciones más solicitadas por los oyentes de todo el mundo", declaró un portavoz de Spotify al anunciar las letras en tiempo real en colaboración con la empresa de datos musicales Musixmatch. "Así que, tras muchos intentos y pruebas, hemos creado una experiencia que no solo es sencilla e interactiva, sino también compartible". Las aplicaciones y programas actualizados muestran ahora una opción para leer la letra mientras se reproduce una canción. Desde la aplicación para teléfonos móviles solo hay que pulsar la sección adonde se iría para saltar hacia delante en una pista ("Now Playing"). En la parte inferior aparecerá la letra sincronizada con la música. En la aplicación de escritorio basta con pulsar el icono del micrófono mientras se reproduce una canción. Los usuarios también pueden leer las letras de las canciones en las principales consolas y televisores, pero, según informó un portavoz de Spotify a dpa, la función no está disponible en la versión de Spotify para navegador. dpa