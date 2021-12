Rusia/Ucrania.- Ucrania aplaude la postura de la OTAN frente a las acciones "agresivas" de Rusia

Washington amenaza con imponer sanciones económicas contra Moscú y pide contención



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha aplaudido este jueves las declaraciones de la OTAN sobre las disputas que Rusia mantiene con Ucrania y las acciones "agresivas" en su contra tras una reunión ministerial celebrada los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en Letonia.



"Lo importante es que hemos visto una respuesta clara en esa reunión ministerial a mi petición de reforzar la cooperación con Ucrania en materia militar", ha dicho Kuleba en una rueda de prensa en Riga.



Tal y como ha explicado, la OTAN ha advertido a las autoridades rusas de cualquier acción "agresiva" contra Ucrania y ha cargado contra el país por el aumento de su despliegue militar en la frontera.



Sin embargo, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, ha aclarado que no puede dar garantías de seguridad a Ucrania dado que no es un Estado miembro de la alianza, según ha recogido la agencia estatal Ukrinform.



El político noruego se ha limitado así a hacer un llamamiento a las partes para evitar una escalada de la tensión en la zona y ha prometido ayuda política al respecto. Además, ha asegurado que la Alianza Atlántica está unida en su respaldo a Kiev y ha cargado contra la propia idea de que Rusia pueda fijar un área de influencia y trate de controlar a países vecinos.



"Debemos ser conscientes de que no es aceptable que Rusia tenga su área de influencia, de que es inadmisible que trate de ejercer su control sobre lo que hacen sus vecinos. Es un mundo al que no queremos volver, en el que las grandes potencias tienen derecho a poner límites a la soberanía de otros países", ha matizado.



Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha criticado la "irresponsabilidad" de la OTAN por insistir en su expansión en torno a la frontera ucraniana y desplegar "armas amenazadoras" cerca del territorio ruso. "La diplomacia rusa tiene la tarea prioritaria de obtener garantías de seguridad fiables y duraderas", ha dicho el presidente Putin en una ceremonia de presentación de las credenciales de los nuevos embajadores extranjeros acreditados en Moscú.



"Necesitamos garantías legales, jurídicas, porque los colegas occidentales incumplieron sus compromisos verbales. Todos saben que la OTAN se comprometió de palabra a no expandirse hacia el este, pero hizo todo lo contrario, ignorando nuestras preocupaciones legítimas en materia de seguridad", ha denunciado Putin.



En este sentido, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha aseverado que Washington está preparado para imponer un nuevo paquete de sanciones económicas contra Moscú en caso de que trate de llevar a cabo una "invasión de Ucrania".



"Se lo hemos dejado claro al Kremlin. Vamos a responder con resolución e introducir medidas económicas a pesar de que hemos evitado hacerlo en el pasado", ha insistido antes de matizar que, en tal caso, la Administración del presidente, Joe Biden, pondría a Moscú al corriente de forma previa.



No obstante, ha pedido a las autoridades ucranianas que lleven a cabo un "acto de contención" en el marco de sus relaciones con Rusia. "Estados Unidos se mantiene a favor de la soberanía ucraniana y su integridad territorial y está comprometido con su alianza con Ucrania", ha señalado, si bien ha afirmado que "pedimos, igualmente, contención" por parte de Kiev.