Rusia/Ucrania.- Rusia y Bielorrusia anuncian la realización de ejercicios militares conjuntos en la frontera con Ucrania

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha anunciado este jueves que ha acordado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, poner en marcha una serie de maniobras militares conjuntas en la frontera con Ucrania de cara a los próximos dos meses y ante el aumento de la tensión entre las partes.



"Acordamos con el presidente Putin que debemos realizar cuanto antes un ejercicio en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania", ha señalado el mandatario, que ha indicado que los ejercicios se realizarán en "dos fases".



Lukashenko ha afirmado que la decisión ha sido tomada ahora que Ucrania está realizando maniobras similares en la frontera con el despliegue de unos 10.000 efectivos, según informaciones de la agencia de noticias BelTA.



"Tenemos que reforzar la frontera sur de Bielorrusia porque la situación ha empeorado, y no por culpa nuestra", ha explicado el jefe de Estado bielorruso. "¿Debemos responder? Debemos hacerlo. Por eso he sugerido al presidente ruso que hagamos algo", ha destacado. En este sentido, ha confirmado que la primera fase se llevará a cabo en invierno y ha señalado que "todo está preparado".



Por otra parte, ha alertado de que la presión que está ejerciendo la comunidad internacional sobre Bielorrusa forma parte de "la lucha de Occidente contra Rusia". "Los países occidentales, al no poder estrangular rápidamente a Bielorrusia el año pasado, han comenzado a asfixiarla lentamente", ha dicho.



"Es evidente que esto forma parte de la lucha contra Rusia y sus aliados", ha manifestado antes de reunirse con el presidente del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, que se encuentra de visita en Minsk, la capital bielorrusa.