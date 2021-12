R.Unido.- Un tribunal de Reino Unido falla a favor de Meghan Markle en una disputa sobre privacidad con un tabloide

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Reino Unido ha fallado a favor de la duquesa de Sussex en una disputa legal con el periódico conservador británico 'The Mail on Sunday', que publicó una carta privada de Megan Markle a su padre en 2018.



El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales ha desestimado un recurso de apelación del grupo mediático 'Associated Newspapers', del que forma parte el tabloide conservador, que pedía la celebración de un juicio en una disputa legal que finalmente ha ganado la duquesa de Sussex por "violación de la privacidad".



"En los tres años desde que esto ha empezado he esperado pacientemente", ha dicho la duquesa de Sussex en declaraciones recogidas por la BBC, añadiendo que esto supone "un precedente" para que "todos los demás puedan hacer lo mismo" cuando "se vean violentados en su vida privada".



Los jueces han resaltado que la decisión "ha sido acertada", ya que "no era necesario publicar la mitad de la carta", en la que la duquesa hablaba de su relación con el príncipe Harry tras la celebración de su boda, según un comunicado recogido por la cadena británica BBC.



Por su parte, los abogados de 'Associated Newspapers' habrían tenido conocimiento de una declaración firmada por el ex secretario de comunicación de la duquesa de Jason Knauf, en la que se indicaba que Markle habría escrito la carta sabiendo que en algún momento podría ser filtrada, puesto que Knauf tenía un borrador inicial que la duquesa le habría mandado por si esta filtración se producía.