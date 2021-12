Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy jueves, 02 de diciembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de canciones en tu plataforma de streaming favorita.

Eso lo tiene claro Spotify, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus listas de reproducción. Ahí, se organizan según las preferencias de los oyentes en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, no le pierdas el ritmo a la música más famosa.

1. Easy On Me

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Adele. Quizás por esto es que «Easy On Me» debuta en el ranking directamente en el primer lugar, pues alcanzó un total de 1.228.738 reproducciones.

2. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.185.346 más de reproducciones.

3. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

«INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» se ubica en el tercer lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 959.113, lo que marca un hito en la carrera musical de Lil Nas X.

4. White Christmas

Lo más nuevo de Bing Crosby, Ken Darby Singers y John Scott Trotter & His Orchestra, «White Christmas», entra directamente al cuarto lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 954.166 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

5. abcdefu

«abcdefu» de GAYLE se vende como pan caliente. Ya lleva 893.649 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 5.

6. STAY (with Justin Bieber)

Tras haberse reproducido 861.347 veces, «STAY (with Justin Bieber)» de The Kid LAROI se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 6.

7. Heat Waves

Cosechar éxitos es sinónimo de Glass Animals. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Heat Waves», debute en el séptimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 841.222 reproducciones de primera entrada?

8. Smokin Out The Window

«Smokin Out The Window» de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic pierde fuerza. Hoy solo cosecha 839.629 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo lugar, lo que apunta a que va de salida.

9. Rockin' Around The Christmas Tree

Tras acumular 762.541 reproducciones, el temazo de Brenda Lee se mantiene en noveno lugar.

10. All I Want for Christmas Is You

«All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 745.550 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.