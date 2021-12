Previsiones de Video en Español de las 21H00 GMT

= PRINCIPALES NOTICIAS =

Alemania va a imponer restricciones drásticas a los no vacunados

BERLIN: Alemania decidió aumentar las restricciones contra las personas no vacunadas contra el covid-19 imponiéndoles prácticamente un confinamiento en el que no tendrán acceso a comercios no esenciales, restaurantes, lugares de culto y de ocio, anunció el jueves la canciller Angela Merkel.

Aumentan restricciones ante la variante ómicron

BERLÍN: Alemania decidió el jueves endurecer las restricciones contra las personas no vacunadas contra el covid-19, Estados Unidos endurece las exigencias de entrada al país y la UE medita una vacunación obligatoria. Las medidas frente al coronavirus se multiplican en diferentes países del mundo ante la continua expansión de la variante ómicron.

Biden dice que lucha contra covid-19 "no debería" ser un tema de división política

WASHINTON: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que la lucha contra el covid-19 "no debería" ser una cuestión de división política, al presentar un plan que busca evitar un brote de la epidemia con el inicio del invierno y la variante ómicron.

= OTRAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD =

Presidente de Honduras felicita a sucesora, la izquierdista Xiomara Castro

TEGUCIGALPA: El presidente de Honduras, el derechista Juan Orlando Hernández, felicitó el miércoles a la izquierdista Xiomara Castro de Zelaya, quien se convertirá en la primera mujer en gobernar el país.

Xiomara Castro, primera mujer que presidirá Honduras

TEGUCIGALPA: Xiomara Castro forjó su liderazgo encabezando las protestas contra el golpe de Estado que derrocó a su esposo, Manuel Zelaya, en 2009. Con la promesa de un "socialismo democrático", será la primera mujer en la presidencia de Honduras.

"Quédate en México ": entre tacos y mariachis, haitianos intentan rehacer su vida

MEXICO: "Hay una comida que se llama tacos y a mí me gusta mucho, y las músicas de los mariachis". Gerline Boyer, haitiana de 25 años, intenta rehacer su vida en México como centenares de compatriotas que no pudieron cumplir el sueño de llegar a Estados Unidos.

Presidente de México celebra "control de la pandemia" ante una multitud en la capital

MÉXICO: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles ante una multitud de personas en el centro de Ciudad de México que su gobierno ha controlado la pandemia, en medio de la preocupación mundial por la variante ómicron.

Papa viaja a Chipre en una visita centrada en la migración

NICOSIA: El papa Francisco llega este jueves por la tarde a Chipre, primera etapa de un viaje de cinco días que incluirá también a Grecia, países en los que abogará por una acogida humanitaria de los migrantes y por el diálogo entre las diferentes iglesias.

Contrabando a la vista de todos en la frontera entre Venezuela y Colombia

UREÑA, Colombia: "Lucha contra el contrabando", dice un cartel en un puente en la frontera entre Venezuela y Colombia. Abajo, tres hombres, dos con enormes bolsas a la espalda, cruzan el río que divide a ambos países. Agentes fronterizos los miran sin interés.

= ECONOMIA =

Economía brasileña entra en recesión

SAO PAULO: La economía de Brasil entró en recesión, al registrar un retroceso de 0,1% en el tercer trimestre de 2021, el segundo con resultado negativo, impactado por la baja en la actividad agropecuaria, informó este jueves el instituto oficial de estadísticas (IBGE).

= SOCIEDAD =

Meghan Markle gana su batalla judicial contra un diario británico

LONDRES: La justicia británica dio la razón este jueves a Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, al rechazar la apelación presentada por un diario británico, que había sido condenado tras publicar una carta que la duquesa envió a su padre.

Un dinosaurio descubierto en Chile con una cola desconcierta a científicos

SANTIAGO: El Stegouros elengassen, un enigmático dinosaurio cuya cola en forma de garrote ha causado desconcierto en científicos, fue presentado el miércoles por paleontólogos chilenos, tres años después de que sus restos casi intactos fueran descubiertos en la Patagonia, en el sur de Chile.

