Portaltic.-Stanley Hudson, de 'The Office', y Pikachu, entre los diez GIFs más compartidos de 2021

El GIF de Stanley Hudson, el personaje de la serie 'The Office' interpretado por Leslie David Baker, en el que aparece con los brazos ccruzados y cara de aburrido, y el de Pikachu triste son dos de los diez GIFs más compartidos este 2021.



En concreto, el primero se sitúa en primera posición, seguido del gato de 'Tom y Jerry' que se desvanece sobre un cojín por agotamiento y la expresión de sorpresa de un concursante del programa 'The Great British Bake Off' se sitúan en el podio de los que se han compartido en mayor número de ocasiones este año.



Así lo revela el motor de búsqueda de archivos GIF, GIPHY, que ha configurado un listado en el que se incluyen los diez recursos más utilizados en redes sociales y que ofrece una amplia variedad de animaciones.



Entre ellas, se encuentra el mítico personaje de Pokémon, Pikachu, que ocupa el cuarto lugar de los más compartidos con un GIF en el que expresa tristeza, seguido por Agnes Harkness, el personaje ficticio de la serie 'Bruja Escarlata y Visión' interpretado por Kathryn Hahn guiñando un ojo.



Continúan la lista el 'Feliz cumpleaños' de Peppa Pig y The Weeknd. En concreto, los usuarios han compartido con mayor frecuencia un GIF en de uno de los momentos más icónicos de la Super Bowl 2021, cuando el cantante parece perderse en un laberinto.



La actriz Phoebe Dynevor como Daphne Bridgerton riéndose tímidamente, el pollito de FoodieG bailando y Baby Yoda, el protagonista de The Mandalorian, emocionado con un paquete de galletas concluyen esta lista de GIFs más frecuentes en redes.