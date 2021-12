Omar Montes rompe su silencio tras ser amenazado de muerte

02-12-2021 Omar Montes ha reaparecido en La Riviera con un espectacular concierto EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Días después de convertirse en noticia por los insultos y amenazas de muerte que ha recibido por mensaje a través de TikTok por parte de unos presos de la cárcel de Villena, Omar Montes ha reaparecido y lo ha hecho por todo lo alto, inaugurando la temporada de 'Vodafone You Music Shows' con un esperadísimo concierto en la mítica sala 'La Riviera' de la capital.



Una cita muy especial que no se perdieron ni su madre, Mari Ángeles, ni sus abuelos, a los que vimos dándolo todo durante la actuación de su nieto, sin dejar de bailar en ningún momento al sol de los temas más conocidos de Omar, además de otros muchos rostros conocidos como Marta López Álamo, Fani Carbajo, Laura Madrueño, Diego Matamoros o Arantxa de Benito.



Pletórico con su concierto en 'casa' y por el cariño que siempre recibe de sus incondicionales - que abarrotaron 'La Riviera', Omar ha hablado por primera vez de las amenazas de muerte que ha sufrido recientemente. "Me enteré porque me llama mi abuela y me dice, igual tienes jaleo, hay unos tíos locos que te quieren matar, qué voy a hacer" ha contado, quitando hierro a este preocupante suceso y asegurando que su familia no está preocupada porque "ya me conocen".



Negando ningún tipo de relación con los presos o con Villena, el artista apunta que "si me están amenazando es porque no me conocen bien". "Si me conocieran bien no me amenazarían, un ser de luz como yo al que todo el mundo quiere, una persona no puede querer amenazarme ni insultarme ni nada, a una persona como yo te apetece abrazarla y decirle cosas bonitas. Qué clase de tío despreciable tiene que ser un tío para meterse conmigo cuando yo soy tan majete", se pregunta Omar, con ese sentido del humor tan peculiar.