Ministro salvadoreño dice que "no hay que asustarse" por nueva variante covid

El ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabí, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Lemus

San Salvador, 2 dic (EFE).- El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, dijo este jueves que "no hay que asustarse ni alarmarse" ante la aparición de una nueva variante de coronavirus, ómicron, y pidió a los salvadoreños continuar implementando las medidas sanitarias establecidas.

"No debemos de asustarnos, no debemos de alarmarnos pero sí debemos de seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad que desde el inicio se han implementado a nivel internacional, porque tienen resultados beneficiosos", manifestó el funcionario en una entrevista en un medio local.

Señaló que la Organización Mundial de Salud (OMS) "ha pedido mucha cautela y no tener desinformación".

La OMS intentó tranquilizar al mundo frente al surgimiento de la variante ómicron, recordando que la delta aún representa más del 99 % de casos de covid-19 en todo el mundo y señalando que deben reforzarse las medidas de prevención frente a ambas.

Entre las medidas a reforzar es importante acelerar la vacunación de las personas que aún no están inmunizadas, indicaron los expertos del organismo en una rueda de prensa el miércoles al término de una asamblea extraordinaria de la organización para impulsar un futuro tratado de preparación ante posibles nuevas pandemias.

Más del 70 % de la población meta a inmunizar en El Salvador ya ha recibido dos dosis de la vacuna anticovid, y el país centroamericano cuenta con más de 13,3 millones de dosis, según datos oficiales.

La población meta que se prevé sea vacunada contra la covid-19 ronda los 5,7 millones de habitantes, de los más de 6,4 millones de ciudadanos en El Salvador.

BCIE ENTREGA TRAJES ESPECIALES

Representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entregaron hoy a funcionarios del Gobierno de El Salvador un lote de más de 32.000 trajes especiales de protección para personal sanitario de primera línea.

El equipo es parte de una cooperación técnica no reembolsable equivalente a 330.000 dólares y también incluye cobertores desechables de zapatillas.

El Salvador acumula 119.803 contagios oficiales de coronavirus, de los que 13.042 casos se encuentran activos, 3.779 personas han fallecidos y 102.982 se han recuperado, según el sitio web gubernamental.