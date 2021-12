Los Bucks cogen carrerilla, los Cavs se lo creen y los Mavericks toman aire

EFE/ Rhona Wise /SHUTTERSTOCK OUT

Los Ángeles (EE.UU.), 2 dic (EFE).- Los Milwaukee Bucks sumaron este miércoles su octava victoria seguida en una jornada en la que los Cleveland Cavaliers certificaron su dulce momento y los Dallas Mavericks tomaron aire con una victoria muy contundente.

Los Bucks, actuales campeones de la NBA, comenzaron la temporada con muchas dudas pero ahora han cogido carrerilla y la pasada noche derrotaron a los correosos y peleones Charlotte Hornets (127-125).

Giannis Antetokounmpo rozó el triple-doble con 40 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias; pero se encontró con otra actuación mayúscula en los Hornets por cortesía de LaMelo Ball, que consiguió 36 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias.

Antetokounmpo anotó una gran penetración cuando solo quedaban 2 segundos en el reloj y los Hornets pudieron ganar el partido con un triple sobre la bocina de Miles Bridges que no entró por muy poco.

Los de Milwaukee están empatados en el segundo puesto de la Conferencia Este (14-8) con los Washington Wizards y los Chicago Bulls, y ya miran de cerca a los líderes, los Brooklyn Nets (15-6).

Otro de los equipos de moda en el Este son los jóvenes y bravos Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio, que asaltaron la cancha de los Miami Heat para llevarse un triunfo de prestigio (85-111).

Los Cavaliers no ganaban en Miami desde 2010.

Se trata de la tercera victoria consecutiva de unos Cavaliers muy solidarios que tuvieron a seis jugadores por encima de los 10 puntos con Kevin Love como máximo anotador (22 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias).

Rubio consiguió 6 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 2 robos en 26 minutos.

Uno de los últimos equipos en sufrir a los Cavaliers fueron los Dallas Mavericks de Luka Doncic, que el pasado lunes cayeron ante los de Cleveland de manera severa y en casa (96-114).

Los Mavs tenían deberes pendientes y esta noche se quitaron las dudas con una avalancha ofensiva que arrolló a los New Orleans Pelicans (107-139).

Doncic pulverizó la defensa de los Pelicans y logró 28 puntos (11 de 16 en tiros), 4 rebotes y 14 asistencias en solo 27 minutos sobre la pista (no jugó el último cuarto ya que el resultado estaba decidido para entonces).

Los de Dallas terminaron el partido con un impresionante 68,7 % de acierto en tiros de campo (57 de 83), lo que marca un nuevo récord en la historia de la franquicia.

El español Willy Hernangómez disputó 12 minutos saliendo desde el banquillo y aportó 4 puntos (2 de 4 en tiros), 5 rebotes y 2 asistencias en los Pelicans.

Dos equipos con aspiraciones tropezaron de forma notable.

Los Denver Nuggets de Nikola Jokic, que han perdido de forma indefinida por lesión a Michael Porter Jr., cayeron ante los Orlando Magic (108-103), que son uno de los peores equipos de la liga en estos momentos.

El argentino Facundo Campazzo sumó 7 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 2 robos en 28 minutos para los Nuggets.

Por otro lado, los Clippers, que dieron descanso a Paul George, perdieron en casa ante los Sacramento Kings (115-124).

Los angelinos tenían siete partidos seguidos en el Staples Center (contando el que jugarán el viernes como visitantes frente a Los Angeles Lakers) y por ahora llevan un triste 2-4 en esa racha de partidos en casa.

El pívot español Serge Ibaka consiguió 5 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y un robo en 19 minutos de juego en los Clippers.

En el resto de encuentros del día, los Atlanta Hawks se impusieron a los Indiana Pacers (111-114), los Houston Rockets vencieron a los Oklahoma City Thunder (110-114), los Washington Wizards derrotaron a los Minnesota Timberwolves (115-107) y los Philadelphia 76ers cayeron ante los Boston Celtics (88-87).

Entre los jugadores de origen dominicano, Al Horford consiguió 10 puntos y 8 rebotes en 31 minutos para los Celtics; Karl-Anthony Towns brilló en los Wolves con 34 puntos y 10 rebotes en 33 minutos; y Chris Duarte sumó 11 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en los 35 minutos que disputó con los Pacers.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Brooklyn Nets (15-6).

2.- Washington Wizards (14-8)

3.- Milwaukee Bucks (14-8).

4.- Chicago Bulls (14-8).

5.- Miami Heat (13-9).

6.- Cleveland Cavaliers (12-10).

7.- Atlanta Hawks (12-10).

8.- Boston Celtics (12-10).

9.- Charlotte Hornets (13-11).

10.- New York Knicks (11-10).

11.- Philadelphia 76ers (11-11).

12.- Toronto Raptors (9-13).

13.- Indiana Pacers (9-15).

14.- Orlando Magic (5-18).

15.- Detroit Pistons (4-17).

CONFERENCIA OESTE:

1.- Phoenix Suns (18-3).

2.- Golden State Warriors (18-3).

3.- Utah Jazz (14-7).

4.- Dallas Mavericks (11-9).

5.- Memphis Grizzlies (11-10).

6.- Los Angeles Lakers (12-11).

7.- Los Angeles Clippers (11-11).

8.- Portland Trail Blazers (11-11).

9.- Minnesota Timberwolves (11-11).

10.- Denver Nuggets (10-11).

11.- Sacramento Kings (9-14).

12.- San Antonio Spurs (6-13).

13.- Oklahoma City Thunder (6-15).

14.- New Orleans Pelicans (6-18).

15.- Houston Rockets (5-16).