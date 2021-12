López Obrador niega que su Gobierno esté militarizando a México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador saluda hoy, durante su tercer informe de gobierno en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que las acusaciones sobre que está militarizando al país "carecen de toda lógica" y afirmó que las Fuerzas Armadas "son pueblo uniformado".

"Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a fuerzas armadas que hagan la guerra a nadie, que vigilen u opriman a la sociedad, que coarten a libertades y mucho menos que se involucren en acciones represoras", dijo el mandatario.

Durante su festejo por el tercer aniversario de su llegada al poder, López Obrador aseguró que las acciones que ha llevado a cabo el Ejército se han realizado sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento en masacres, sin cometer torturas ni desapariciones forzadas.

"Como ocurría antes. Ya no aplica el: mátalos en caliente", zanjó.

Destacó que tanto los soldados como los marinos han ayudado en los desastres naturales como inundaciones, temblores y han sido claves en el desarrollo el bienestar y la paz "es refrendo de libertad y pueblo".

Apuntó a que las Fuerzas Armadas únicamente han trabajado por lealtad a la ciudadanía y al Estado, así como para evitar que siga la desconfianza, la cual se generó "por decisiones erróneas y perversas" de gobiernos anteriores.

Recordó que el Ejército nació en la Revolución Mexicana y por ello afirmó que no es un grupo de élite "no pertenece a la oligarquía" y afirmó que al surgir del pueblo, las fuerzas armadas "son pueblo uniformado".

SEGUIRÁ ATENDIENDO CAUSAS DE LA VIOLENCIA

El presidente informó que pese a la violencia, él seguirá atendiendo las causas sociales y económicas que son las que causan los problemas de violencia.

Sentenció que para él es muy importante el desarrollo de los jóvenes, por eso la implementación de programas del bienestar para evitar que éstos se unan a las filas de los grupos criminales, de la mano con el gabinete de seguridad.

Asimismo, celebró que los delitos han ido a la baja en todo el país, aunque reconoció que en delitos como el homicidio esta reducción ha sido apenas del 0,7 %.

Agradeció a todos los partidos en el congreso por la aprobación que dio pie a la creación de la Guardia Nacional.

"No hemos enfrentado violencia con violencia", presumió.