López Obrador descarta cambios en su gabinete para segunda mitad de mandato

Fotografía de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia matutina hoy, en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Ciudad de México, 2 dic (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este jueves nuevos cambios en el gabinete para afrontar la segunda mitad de su mandato y afirmó desconocer si el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, planea su dimisión.

Preguntado en la rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional sobre posibles modificaciones en su equipo, el presidente respondió: "No, ya no. Solo que se presente algo especial, pero ya se hicieron los cambios".

El mandatario afirmó que el último cambio fue la salida la semana pasada de la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, postulada a gobernadora del Banco de México, quien será sustituida por Juan Pablo de Botton, actual director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de Nacional Financiera (Nafin).

Tras las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, en las que el oficialismo retuvo la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados pero no alcanzó la mayoría de tres cuartos para modificar la Constitución, López Obrador anunció cambios en su equipo para afrontar la segunda parte de su mandato, que concluye en 2024.

El primero en dejar el Gobierno fue el secretario de Hacienda Arturo Herrera, quien iba a ser postulado para ser gobernador del Banco de México, pero finalmente López Obrador cambió de opinión y propuso a Rodríguez Ceja.

En junio, el mandatario también cesó a la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, encargada de combatir la corrupción, quien fue sustituida por Roberto Salcedo.

En agosto, dimitió la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para presidir el Senado y en su lugar fue nombrado Adán Augusto López.

Mientras que en noviembre renunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto tras casarse en Guatemala en una ostentosa boda rodeada de polémica.

Cuestionado sobre rumores de una eventual dimisión del fiscal general, López Obrador dijo este jueves que no tiene "mucha comunicación" con Gertz Manero, puesto que es "autónomo a independiente".

El presidente dijo que lo vio hace un par de meses y le llamó la "atención" que "está muy bien físicamente y lúcido" a sus 82 años.

"No deseo que esté enfermo ni tampoco deseo que renuncie porque le tengo confianza y creo que es un buen fiscal", expresó.