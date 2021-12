La MLB decreta el cierre patronal por la falta de un acuerdo con los jugadores

El Fenway Park, el estadio de los Boston Red Sox, en una fotografía de archivo. EFE/John Cetrino

Los Ángeles (EE.UU.), 2 dic (EFE).- La MLB decretó este jueves el cierre patronal por la falta de acuerdo con los jugadores, lo que supone el primer "lockout" en la liga de béisbol desde 1990.

El cierre patronal de la MLB entró en vigor en la medianoche del miércoles al jueves.

"Hoy es un día difícil para el béisbol, pero como he dicho a lo largo del año hay un camino para un acuerdo justo y lo encontraremos", dijo en un comunicado el comisionado de la liga, Robert Manfred.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la MLB, Tony Clark, lamentó que se haya llegado a esta situación.

"Esta drástica e innecesaria medida no afectará a la determinación de los jugadores de lograr un contrato justo. Seguimos comprometidos con la negociación de un nuevo acuerdo colectivo que realce la competición, mejore el producto para nuestros fans y suponga un avance en los derechos y los beneficios de nuestros miembros", señaló el responsable del sindicato de jugadores.

Manfred consideró que el inmovilismo de los jugadores y su "incapacidad" para negociar han llevado al "lockout", y señaló que la visión del sindicato para la MLB "simplemente no es una opción viable".

No obstante, el comisionado de la MLB se mostró optimista y confió en que el cierre patronal, que definió como una medida "defensiva", sirva como estímulo para reactivar las conversaciones entre las dos partes y que así se pueda empezar la nueva temporada sin retrasos.

"Hemos tomado el paso (del cierre patronal) porque acelera la urgencia de llegar a un acuerdo (...). Retrasar este proceso solo habría puesto en riesgo la pretemporada de primavera, el 'opening day' (primer día de partidos) y el resto de la temporada", indicó.

Los salarios de los jugadores, la agencia libre y el sistema del draft son algunos de los puntos en los que han encallado las negociaciones.

El calendario aprieta ya que el comienzo de la temporada 2021-2022 está previsto para el 31 de marzo.

El último "lockout" en la MLB fue en 1990 mientras que la última huelga de jugadores ocurrió en 1994, lo que llevó a que esa temporada se cancelaran las Series Mundiales y no hubiera campeón.