La India detecta los dos primeros casos de la variante ómicron

Vista de la uci de un hospital de Bombay, India. EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Nueva Delhi, 2 dic (EFE).- La India informó este jueves de la detección de dos casos de la variante ómicron, los primeros en esta nación de 1.350 millones de habitantes que experimenta un periodo de relativa calma tras ser en mayo el epicentro mundial de la pandemia.

Los dos casos fueron confirmados en dos hombres de 66 y 46 años de edad en el estado meridional de Karnataka y ambos han manifestado síntomas leves de la enfermedad, informó en una rueda de prensa el secretario adjunto del Ministerio de Salud indio, Lav Agarwal.

"En estos casos en el país y en los detectados en todo el mundo hasta ahora, no se ha observado ningún síntoma grave. La OMS (Organización Mundial de la Salud) continúa estudiando las evidencias", indicó.

Los casos fueron detectados en medio del endurecimiento de las medidas de prevención impuestas en el país para las llegadas de pasajeros provenientes de naciones en la lista de alto riesgo.

"No hay necesidad de entrar en pánico por la detección de ómicron", dijo el secretario que atribuyó el hallazgo de los dos casos a la efectividad de las medidas de seguridad impuestas. "No tengamos miedo o pánico, seamos más responsables", insistió.

La presencia de la variante fue confirmada después de que los dos hombres dieran positivo en la prueba de covid-19 realizada al ingresar en el país, y luego las muestras fueran sometidas a una secuencia de genoma.

Todas las personas que estuvieron en contacto con los dos casos confirmados han sido identificadas, y se han tomado las medidas necesarias, aseguró, al tiempo que evitó informar sobre el país de origen de los infectados por motivos de privacidad.

Aunque la India mantiene suspendidos los vuelos comerciales internacionales desde finales de marzo de 2020, los acuerdos bilaterales, conocidos como puentes aéreos, con una veintena de naciones, han permitido la llegada y salida limitada de vuelos.

A partir de esta semana, los pasajeros que lleguen al país deben someterse a una prueba de PCR dentro del aeropuerto, permanecer allí hasta que se conozca el resultado y, de ser positivo, se realizará un examen de secuencia de genoma para determinar la variantes del virus.

Desde el 1 de diciembre diez personas ha dado positivo en los aeropuertos internacionales del país, de entre casi 10.000 pasajeros.

La aparición de la variante ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica, ha llevado a las autoridades indias a poner en suspenso el reinicio de las operaciones de vuelos internacionales previsto inicialmente para el próximo 15 de diciembre, tras casi 20 meses suspendidos.

La India experimenta uno de sus mejores momentos desde el inicio de la pandemia, reportando un promedio de 7.000 casos diarios esta semana, después de que el pasado mayo se convirtiera en el epicentro mundial de la enfermedad con más de 400.000 contagios diarios.

Aunque este país asiático ha administrado más de 1.250 millones de vacunas hasta ahora, la preocupación por una tercera ola de covid sigue latente.

"Aumenta la necesidad de acelerar la vacunación contra la COVID-19", dijo en la rueda de prensa de hoy V.K. Paul, miembro del NITI Aayog, el cuerpo de expertos creado para elaborar las recomendaciones sobre la pandemia.