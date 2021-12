La Fiscalía prorroga seis meses más la investigación contra el Emérito

17-02-2020 El Rey Juan Carlos, en una imagen de archivo. MADRID, 2 (CHANCE) Nuevo varapalo para el Rey Juan Carlos. Cuando todos dábamos por hecho que el regreso del Emérito era inminente y que sería en España donde el padre de Felipe VI pasase las vacaciones de Navidad, la Fiscalía ha prorrogado hasta seis meses más las diligencias del Tribunal Supremo abiertas en su contra. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Nuevo varapalo para el Rey Juan Carlos. Cuando todos dábamos por hecho que el regreso del Emérito era inminente y que sería en España donde el padre de Felipe VI pasase las vacaciones de Navidad, la Fiscalía ha prorrogado hasta seis meses más las diligencias del Tribunal Supremo abiertas en su contra.



Tal y como ha informado la Fiscalía, el equipo que dirige las investigaciones contra Don Juan Carlos todavía no ha recibido la comisión rogatoria que solicitó a Suiza para archivar el caso, por lo que las diligencias se prorrogarán hasta junio de 2022, si bien no se tiene porque agotar el plazo completo si los documentos llegan antes de esa fecha.



Una prórroga que entra dentro de lo esperado a la espera de recibir la comisión rogatoria pedida a Suiza y que por el momento impide que se cierren las diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo en contra del Emérito, algo que se daba por hecho sucedería este 17 de diciembre.



Sin embargo, fuentes fiscales sostienen que ante un asunto de tal calibre prefieren actuar con prudencia y esperar a que lleguen los documentos solicitados a Suiza en relación a la fortuna y a las propiedades del monarca, después de las dos regularizaciones fiscales que hizo Don Juan Carlos en el último año, la primerapor 678.000 euros y la segunda, meses después, por casi 4.4 millones de euros.



Ahora, y a la espera de la comisión rogatoria que todavía non ha llegado desde Suiza, la Fiscalía deberá determinar si las regularizaciones del Emérito - que fueron espontáneas y voluntarias por parte del monarca - son veraces. Tal y como han señalado fuentes fiscales, si no hay nada 'extraño' en los documentos pedidos al país de los Alpes, la investigación se cerrará en cuanto éstos sean analizados, sin necesidad de agotar la prórroga de seis meses que ha aprobado este jueves la Fiscalía General del Estado.