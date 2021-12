La ATP no se une a la WTA en la cancelación de torneos en China

La tenista china Peng Shuai en una foto de archivo. EFE/EPA/FRANCIS MALASIG

Londres, 2 dic (EFE).- El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, insistió en la necesidad de que la tenista Shuai Peng se pueda poner en contacto con la WTA, pero evitó pronunciarse sobre la cancelación de torneos en China.

La ATP, que posee menos torneos que la WTA en China, pero que está financiada en parte por una empresa de este país, publicó este jueves un nuevo comunicado respecto a Peng, tras el anuncio de la cancelación de los torneos femeninos en el país.

"La situación de Peng continúa levantando grandes dudas que van más allá de nuestro deporte. Las respuestas a estas incertidumbres hasta ahora no son suficientes. Pedimos una vez más que se establezca una línea de comunicación directa entre la jugadora y la WTA para poder aclarar la situación", dijo Gaudenzi en un comunicado.

"Sabemos que el deporte puede tener una influencia positiva en la sociedad y que generalmente que sea global crea la posibilidad de tener un impacto. Seguiremos hablando con nuestros miembros y viendo cómo evoluciona esta situación", añadió el italiano.

La falta de contundencia en el anuncio ha despertado las burlas de algunos tenistas como el estadounidense Reilly Opelka, que lo describió como "potente" y se rio de la última parte en la que inciden en ver cómo evoluciona la situación.

Peng, exnúmero uno del mundo en dobles, se encuentra desaparecida desde que el pasado 3 de noviembre denunciara abusos sexuales por parte del ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli. Desde entonces, solo se la ha visto en imágenes difundas por medios afines al Gobierno chino y en una videollamada con el Comité Olímpico Internacional que no terminó con las incertidumbres sobre si la tenista está en libertad y con capacidad de expresarse sin censura.

Ante esto, la WTA decidió este miércoles cancelar los nueve torneos que celebra en China, incluyendo la Copa de Maestras, pese al perjuicio económico que eso le conllevará.