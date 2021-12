Joan Manuel Serrat se despedirá de los escenarios en 2022, tras más de medio siglo en el que ha marcado la música española.

Pero lo quiere hacer bien, en persona, por eso el cantautor catalán arrancará una gira que le llevará de Nueva York a Latinoamérica antes de bajar el telón en Barcelona, donde todo comenzó en 1965.

Quiero "despedirme en persona, recorriendo una vez más lugares que quiero, viendo gentes que quiero, gentes que me han acompañado por más de 50 años", explicó este jueves el artista, de 77 años, en la radio cadena Ser.

Antes, en la noche del miércoles, un comunicado de su discográfica adelantaba su despedida.

"Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de covid-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira, 'El vicio de cantar 1965-2022', con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo", señaló la nota de Sony Music.

El adiós dará comienzo en el Beacon Theater de Nueva York el 27 de abril de 2022 y finalizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre, añadió el texto.

Hasta el 8 de diciembre, sin embargo, no habrá información más detallada sobre los conciertos y sus fechas. Lo que sí se sabe es que el autor de "Mediterráneo" o "Penélope" llevará su despedida también a Latinoamérica, donde es un artista muy querido.

"¡Qué sería de mí sin América Latina!", exclamó Serrat en su entrevista con El País este jueves, donde explicó también que la pandemia ha tenido un papel vital en su decisión de dejar el directo.

Su último concierto fue en febrero de 2020, en una gira junto a su amigo Joaquín Sabina que quedó interrumpida por una caída en el escenario del cantante andaluz.

Poco después, la pandemia estalló e imposibilitó los conciertos durante meses.

"No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría", explicó.

- "El noi del Poble Sec" -

Nacido en Barcelona el 27 de diciembre de 1943, Joan Manuel Serrat es uno de los artistas más reconocidos de la música en español, declarado en 2014 Persona del Año por los Grammy Latino.

Conocido como "el noi del Poble Sec" [el chico de Poble Sec, en catalán], por el popular barrio barcelonés donde creció, Serrat comenzó su carrera a mediados de la década de 1960, cantando en un programa de radio de su ciudad.

Comprometido y de profunda sensibilidad en sus letras, pronto se convirtió en uno de los representantes de la "Nova Cançó Catalana", aunque su primer gran éxito llegaría en 1969 con el álbum en castellano dedicado al poeta español Antonio Machado.

Dos años más tarde aparecería otra de sus obras más redondas, el disco "Mediterráneo", con una canción que le da título que se convertiría en todo un himno intergeneracional. También es autor de "Paraules d'amor" ("Palabras de amor"), "Lucía", "Hoy puede ser un gran día" o "Cantares" y "Aquellas pequeñas cosas", entre otros muchos éxitos.

De firmes ideales progresistas, Serrat pertenece a una generación de artistas que lucharon contra el régimen franquista. Su familia materna, republicana, sufrió intensamente la muerte y la crudeza de la Guerra Civil (1936-1939) y él llegó a auto-exiliarse un tiempo en México hasta la muerte del dictador español Francisco Franco, en 1975.

- "Dentro del alma" -

La memoria, las raíces y la libertad son temas recurrentes de la obra de este artista de voz vibrante y cálida poesía, reconocido con múltiples galardones como el I Premio Nacional de las Músicas Actuales o la medalla de la Legión de Honor de la República Francesa.

"Joan Manuel Serrat representa la esencia de nuestra música. Un cantautor y artista, pegado a sus raíces, que hizo de su obra la banda sonora de varias generaciones", describió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en Twitter.

Aunque ha explicado que seguirá tocando en familia -y que no descarta incluso grabar otro disco-, 'el noi del Poble Sec' cantará su última canción en público el 23 de diciembre de 2022, en casa.

Aún no se conocen detalles de cómo será esa noche histórica en Barcelona. Pero sí se sabe qué tema no faltará.

"Estará, sin duda, 'Mediterráneo'", desveló este jueves Serrat en la radio. "Una canción de estas maravillosas que consiguen un éxito tan grande, que se olvidará el nombre de quién la escribió y seguirá existiendo, como solo pasa a estas grandes canciones que quedan dentro del alma del pueblo".

