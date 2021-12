Irene Rosales guarda silencio tras el esperado reecuentro entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja

15-11-2020 Irene Rosales EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Inesperado y sorprendente reencuentro entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja después de que la 'sobrinísima', aprovechando su paso por Sevilla para celebrar el cumpleaños de su madre, Mercedes Bernal, fuese a la casa del Dj para ver a sus sobrinas Ana y Carlota. La influencer adora a las pequeñas y, dejando a un lado su guerra con su primo para disfrutar de las niñas, ha dado el primer paso para un acercamiento familiar que podría tener lugar coincidiendo con la Navidad.



A pesar de que tras la muerte de su abuela Kiko no dudó en tachar a Anabel de mentirosa, de traicionera y de haber intentado torpedear su visita a Cantora y así su reencuentro con Isabel Pantoja después de un año sin verse, recientemente el Dj se disculpaba con su prima públicamente por haber afirmado que no tenía otro oficio ni beneficio que no fuese hablar de su familia en televisión.



Un paso atrás en su guerra con la influencer tras el que Anabel no ha dudado en visitar este martes la casa de Kiko y pasar unas horas con las pequeñas de la familia, tal y como compartió orgullosa en redes sociales. Una visita durante la que tanto Irene Rosales como el Dj estaban en su domicilio, produciéndose así un esperado reencuentro del que ninguno de los primos se ha pronunciado por el momento.



¿Tuvieron esa conversación pendiente entre ambos desde hace meses? ¿Acercaron posturas? ¿Se produjo por fin la reconciliación entre Kiko y Anabel? Por el momento parece que nos vamos a quedar sin saberlo ya que Irene, fiel a su discreción, ha dejado claro que no va a "decir nada" sobre el reencuentro entre su marido y su prima.



Tan seria y parca en palabras como de costumbre - desde que dejó el programa de televisión en el que semanalmente respondía a las polémicas familiares - Irene tampoco se ha pronunciado sobre los graves problemas legales de Isabel Pantoja por los que podría perder Cantora y por los que peligraría la herencia de Kiko. Su reacción a las preguntas, en el siguiente vídeo.