Ignacio Ambriz regresa al fútbol mexicano para entrenar al Toluca

Fotografía de archivo del entrenador mexicano Ignacio Ambriz. EFE/ Javier Blasco

Toluca (México), 1 dic (EFE).- El técnico Ignacio Ambriz regresó al fútbol mexicano después de ser destituido en octubre por el Huesca de la segunda división española para entrenar al Toluca en el torneo Clausura 2022 que se iniciará en enero.

"Siempre he creído que el fútbol es simple. (Prometo) tener mucho orden, ser intensos a la hora de la recuperación de la pelota y siempre jugar bien al fútbol, que es una de las características que tengo", explicó Ambriz en un vídeo compartido este miércoles por el Toluca en redes sociales en el que anunció la contratación del estratega.

'Nacho' Ambriz, de 56 años, se fue de México en junio de 2021, un torneo después de hacer campeón al León en el Apertura 2020 de diciembre.

El sello de su León, que destacó por dominar la posesión de la pelota y ser vertical, llamó la atención del Huesca, que decidió ficharlo.

Sin embargo, Ambriz dejó al Huesca en octubre, con el que cumplió su sueño de dirigir en el balompié europeo, después de las 12 primeras jornadas de la temporada 2021/2022, por malos resultados.

Su marca en España fue de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas. A su salida el Huesca estaba en la duodécima posición de la clasificación.

"No queda nada más que trabajar y mientras el equipo sea serio, tenga hambre, le podemos competir a cualquiera", añadió Ambriz en el vídeo de bienvenida.

El oriundo de Ciudad de México sustituirá en la dirección técnica al argentino Hernán Cristante, despedido el lunes, ocho días después de ser eliminado en la repesca del Apertura 2021 por los Pumas UNAM.

Cristante no logró hacer del Toluca un equipo regular en su segunda etapa que arrancó en el Clausura 2021.

Toluca es uno de los equipos con más títulos de Liga en México con 10 trofeos, la tercera institución con más metales en su vitrina, sólo detrás de los 12 del Guadalajara y los 13 del América.

Ambriz tendrá la tarea de darle al Toluca su primer título de Liga desde 2010 y para ello se apoyará en las principales figuras del plantel, los argentinos Pedro Alexis Canelo, campeón de los goleadores en el Clausura 2021, y Rubens Sambueza.