GSK dice que anticuerpo es eficaz contra mutaciones de ómicron

(Bloomberg) -- GlaxoSmithKline Plc dijo que su tratamiento de anticuerpos contra el covid-19 parece ser eficaz para tratar la nueva variante ómicron, según pruebas preliminares.

Las pruebas de laboratorio de las mutaciones encontradas en la variante mostraron que el fármaco todavía está activo contra el virus, señaló el jueves Glaxo en un comunicado. La farmacéutica ahora está llevando a cabo experimentos in vitro para confirmar la respuesta contra una combinación de todas las mutaciones de la variante ómicron.

Las observaciones de Glaxo se producen en medio de la incertidumbre en torno a si ómicron reduce las defensas de los medicamentos y vacunas existentes, y en qué medida. Sus múltiples mutaciones, particularmente en la proteína espiga, que es el objetivo de la mayoría de los tratamientos, han provocado preocupación en todo el mundo y temor en los mercados financieros.

Los resultados preliminares de Glaxo aún no prueban que el anticuerpo sea eficaz contra la variante ómicron, según Sam Fazeli, de Bloomberg Intelligence. “Es posible que cuando todas las mutaciones se sometan a prueba a la vez, haya una caída en la neutralización”, dijo el analista en una nota.

A principios de esta semana, Regeneron Pharmaceuticals Inc. informó que estaba realizando pruebas adicionales después de que la evidencia preliminar sugiriera que su propio anticuerpo podría ser menos efectivo.

Es más probable que los anticuerpos de Regeneron y Eli Lilly & Co. tengan más dificultades para enfrentar la variante ómicron que los de Glaxo debido al lugar donde se encuentran las mutaciones en la proteína espiga, según Fazeli.

El fármaco sotrovimab de Glaxo, que redujo en un 79% el riesgo de hospitalización y muerte en personas con cuadros leves a moderados de covid en los ensayos, recibió el jueves la aprobación de los reguladores del Reino Unido.

“Sotrovimab fue diseñado deliberadamente pensando en una mutación del virus”, dijo George Scangos, director ejecutivo de Vir Biotechnology Inc., codesarrollador del fármaco. Glaxo y Vir planean ofrecer a fin de año una actualización sobre los resultados de sus pruebas in vitro.

Los anticuerpos inyectados son solo una de las herramientas en el arsenal de tratamientos contra el covid, pero podrían ser clave para las personas inmunodeprimidas que no generan una respuesta adecuada a las vacunas, y podrían ayudar a disminuir los efectos del virus en aquellos más susceptibles a cuadros graves de la enfermedad.

